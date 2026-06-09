Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щита

Президент Владимир Зеленский после встречи с лидерами Франции, Германии и Британии в формате "Большой тройки" (E3) заявил о намерении этих стран помочь Украине с антибаллистикой. В интервью The Guardian он также подчеркнул, что такая страна, как Великобритания, тоже нуждается в антибаллистической системе, пишет УНН.

"Страны E3 помогут нам с антибаллистикой. Кстати, надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", - заявил Зеленский.

В интервью The Guardian Глава государства также отметил, что ракеты Patriot являются дорогими, их стоимость составляет 4 миллиона долларов каждая. Великобритания не имеет собственной программы противоракетной обороны.

"Лондон, Париж, Берлин и другие государства ЕС должны сотрудничать над созданием альтернативы американской версии", - пишет британское издание, ссылаясь на слова Президента Украины.

Зеленский добавил, что взамен Украина готова делиться "своим тяжело приобретенным опытом борьбы с беспилотниками со своими европейскими друзьями".

Очевидно, что речь идет о проекте панъевропейского антибаллистического щита Freya, основой которого должна стать ракета-перехватчик FP-7.X производства украинской компании Fire Point.

Проект Freya - что о нем известно и может ли он стать щитом для всей Европы

В начале июня CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех сообщила об испытаниях ракеты-перехватчика FP-7.X и опубликовала видео запуска.

"Мы моделировали испытание, во время которого ракета получает команду от наземного радара. Ракета направляется в зону, где тепловой искатель обнаруживает "угрозу" – баллистическую ракету, а ракета перехватывает ее", – пояснил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в комментарии изданию в сфере обороны Jane’s. По его словам, компания планирует осуществить еще ряд пробных запусков прежде чем запускать перехватчик против баллистики.

На испытания ракеты мгновенно отреагировали военные эксперты.

"Фактически в этот раз нам продемонстрировали то, что ракета может и обладает управляемостью, и может перехватывать воздушные баллистические цели. То есть здесь как раз в этом видео самое важное то, что ракета имела заданную траекторию и могла в полете выполнять маневры, которые, собственно, довольно сильно помогают поражать баллистические ракеты, летящие по квазитраектории, которые в конечной траектории своего полета могут совершать маневры. Это как раз очень важно, что ракета не просто летит куда-то в цель, а это про hit-to-kill (кинетический перехват - ред.), то есть о том, чтобы поразить саму вражескую баллистическую ракету и таким образом сбить ее с курса. И вот это как раз самое важное, то, что нам продемонстрировали в последнем видео", - пояснил Земляной, комментируя видео с демонстрацией запуска и полета ракеты FP-7.х.

Оценили испытания и западные эксперты. Так, эксперт по ракетным технологиям и оборонной политике Фабиан Хоффманн в комментарии немецкому изданию Tagesspiegel заявил, что идея имеет потенциал.

Следует добавить, что Fire Point стремится создать не просто перехватчик, а ракету, которая будет стоить значительно дешевле ракеты PAC-3 к комплексам Patriot. Для сравнения: ожидаемая стоимость FP-7.X - до одного миллиона долларов, а стоимость одной ракеты к Patriot - от 4,9 млн долларов (в недавно одобренном соглашении на приобретение ракет Саудовской Аравией стоимость одного боеприпаса составила 12,3 миллиона долларов).

Но не только в этом особенность системы.

Как заявил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freya в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

"Freya – это про перехват баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доказывать энд-юзеру, что никогда это решение не может быть выключено ни заводом-изготовителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала", - пояснил он.

Фактически речь идет о новой философии вооружения: не просто покупке системы безопасности, а получении полного суверенитета над ней.

Известно, что в проекте, кроме Украины, принимают участие Германия, Франция, Норвегия и Швеция. После заявления Президента Зеленского, не исключено, что к проекту может присоединиться и Великобритания. Труднее всего, на данном этапе, по мнению экспертов, мобилизовать европейских партнеров двигаться к успешной реализации проекта быстрее. В то же время европейцы уже демонстрируют серьезные намерения и заинтересованность во Freya, которая может стать основой новой архитектуры безопасности Европы на фоне постоянных угроз со стороны рф. Так, известно, что компания Fire Point самостоятельно инициировала аудит одной из консалтинговых компаний "Большой четверки", который длился 9 месяцев и не выявил завышения цен на продукцию, а также прошла комплаенс-проверки европейских партнеров и получила "зеленый свет" сотрудничать с их сектором безопасности. Речь идет уже не о намерениях, а о конкретных шагах. И европейская бюрократическая машина делает их навстречу украинским инновациям в сфере обороны.

Из открытых источников известно, что система будет строиться на основе легкой мобильной пусковой установки украинского производства. Планируется использование наземных радаров дальнего радиолокационного обнаружения. Рассматриваются три варианта таких систем: Giraffe 8A/4A производства шведского концерна SAAB, Thales Ground Master 400 (Франция) или Hensoldt TRML-4D (Германия). Радар подсветки и наведения – Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет развернут на основе норвежского Kongsberg Fire Distribution Center. Его особенностью станет открытая архитектура и модуль Network Access Nodes (узлы сетевого соединения), что позволит внедрять собственные интеграции. Связь между всеми элементами системы осуществляется через тактический канал обмена данными Link 16, стандартизированный согласно STANAG 5516. Этот протокол является основным интерфейсом для интеграции Freya в существующую систему ПВО Украины. Подход, при котором система базируется на уже существующих решениях, будет способствовать более быстрому ее запуску, если не возникнут препятствия: в системе, способной коренным образом изменить расстановку сил, может быть незаинтересована не только россия, но и отдельные производители вооружения, которым не нравится конкуренция со стороны Украины.

Несмотря на препятствия, Президент Украины Владимир Зеленский лично поддерживает проект.

"Я толкаю эту идею постоянно, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики", - заявил он.

Европейские же партнеры постепенно осознают изменение логики войны: преимущества получает тот, кто способен быстро внедрять максимально дешевые инновационные решения. И Украина становится флагманом этого процесса.

"Мы поняли, что вы, как страна, способны производить быстрее, креативнее и умнее, чем остальные из нас, даже несмотря на то, что мы не находимся в состоянии войны. И это, честно говоря, довольно неудобно для остальной Европы, но в то же время это действительно впечатляет", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Следовательно, главное - не мешать процессу запуска проекта. Freya, когда ее запуск будет осуществлен, станет не просто очередной системой ПВО. Это прецедент: Украина впервые может войти в общеевропейскую архитектуру безопасности не как потребитель помощи, а как равноправный технологический партнер. И, возможно, как страна, определившая стандарты нового этапа оборонного суверенитета.