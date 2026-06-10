Украинское посольство просит Люксембург отменить концерт россиянки Нетребко из-за поддержки рф
Киев • УНН
Украина требует отменить концерт Анны Нетребко в Люксембурге из-за её связей с кремлем. Дипломаты призвали власти пересмотреть решение о выступлении певицы.
Посольство Украины в Бельгии и Люксембурге заявило об обеспокоенности в связи с запланированным концертом российской оперной певицы Анны Нетребко в "Филармонии Люксембурга" 15 июня. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН.
Посольство Украины в Великом Герцогстве Люксембург выражает глубокую обеспокоенность по поводу запланированного выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в "Филармонии Люксембурга" 15 июня 2026 года
В посольстве подчеркнули, что на протяжении многих лет Нетребко публично ассоциируется с политическим и культурным истеблишментом рф. Она выражала поддержку владимиру путину во время его президентских кампаний, получала от него государственные награды и участвовала в инициативах, продвигающих поддерживаемые государством культурные нарративы россии.
В то время, когда Украина продолжает защищать свой суверенитет, территориальную целостность и принципы международного права, а украинские гражданские лица продолжают страдать от ежедневных атак, продвижение представителей российского культурного истеблишмента на престижных международных сценах вызывает серьезные этические опасения и опасения относительно репутации
Там также отметили, что на фоне продолжающейся российской военной агрессии против Украины дальнейшее продвижение видных представителей российского культурного истеблишмента рискует способствовать нормализации действий государства-агрессора.
Посольство хочет подчеркнуть, что пока рф продолжает свои атаки на украинские города, гражданское население и культурное наследие, сотрудничество с российскими деятелями искусства, которые воздерживаются от четкой и принципиальной позиции относительно действий своего государства, воспринимается украинцами как глубоко болезненное. Культуру нельзя рассматривать изолированно от более широкого политического и гуманитарного контекста. Когда одно государство стремится уничтожить другую суверенную страну, ее историю, идентичность и культуру, понятие культурной нейтральности становится все труднее поддерживать. Посольство Украины поделилось этими опасениями с соответствующими органами Великого Герцогства Люксембург и с уважением призвало пересмотреть обстоятельства, сопровождающие это мероприятие
Дополнение
Выступление Нетребко начнется в 19:30 в понедельник, 15 июня, в зале "Филармонии Люксембурга". По состоянию на сегодня, 10 июня, все билеты на ее выступление, которые стоили от 66 до 138 евро, распроданы.
Напомним
В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение россии в Украину.