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Украинское посольство просит Люксембург отменить концерт россиянки Нетребко из-за поддержки рф

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Украина требует отменить концерт Анны Нетребко в Люксембурге из-за её связей с кремлем. Дипломаты призвали власти пересмотреть решение о выступлении певицы.

Украинское посольство просит Люксембург отменить концерт россиянки Нетребко из-за поддержки рф

Посольство Украины в Бельгии и Люксембурге заявило об обеспокоенности в связи с запланированным концертом российской оперной певицы Анны Нетребко в "Филармонии Люксембурга" 15 июня. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН

Посольство Украины в Великом Герцогстве Люксембург выражает глубокую обеспокоенность по поводу запланированного выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в "Филармонии Люксембурга" 15 июня 2026 года 

- говорится в заявлении. 

В посольстве подчеркнули, что на протяжении многих лет Нетребко публично ассоциируется с политическим и культурным истеблишментом рф. Она выражала поддержку владимиру путину во время его президентских кампаний, получала от него государственные награды и участвовала в инициативах, продвигающих поддерживаемые государством культурные нарративы россии.

В то время, когда Украина продолжает защищать свой суверенитет, территориальную целостность и принципы международного права, а украинские гражданские лица продолжают страдать от ежедневных атак, продвижение представителей российского культурного истеблишмента на престижных международных сценах вызывает серьезные этические опасения и опасения относительно репутации 

- добавили в посольстве. 

Там также отметили, что на фоне продолжающейся российской военной агрессии против Украины дальнейшее продвижение видных представителей российского культурного истеблишмента рискует способствовать нормализации действий государства-агрессора.

Посольство хочет подчеркнуть, что пока рф продолжает свои атаки на украинские города, гражданское население и культурное наследие, сотрудничество с российскими деятелями искусства, которые воздерживаются от четкой и принципиальной позиции относительно действий своего государства, воспринимается украинцами как глубоко болезненное. Культуру нельзя рассматривать изолированно от более широкого политического и гуманитарного контекста. Когда одно государство стремится уничтожить другую суверенную страну, ее историю, идентичность и культуру, понятие культурной нейтральности становится все труднее поддерживать. Посольство Украины поделилось этими опасениями с соответствующими органами Великого Герцогства Люксембург и с уважением призвало пересмотреть обстоятельства, сопровождающие это мероприятие 

- говорится в заявлении. 

Дополнение

Выступление Нетребко начнется в 19:30 в понедельник, 15 июня, в зале "Филармонии Люксембурга". По состоянию на сегодня, 10 июня, все билеты на ее выступление, которые стоили от 66 до 138 евро, распроданы. 

Напомним 

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает вторжение россии в Украину. 

Павел Башинский

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