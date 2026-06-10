"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в Украине

Во вторник, 9 июня, ВРУ приняла законопроект №15111-д, касающийся налогообложения цифровых платформ. В информационном пространстве он известен как "закон о налоге на OLX". Однако, когда документ подпишет президент Украины и он вступит в силу, для украинцев изменятся не только правила торговли на этой цифровой платформе.

Ведь проект закона предусматривает регистрацию для продажи товаров и услуг через Instagram и новые ограничения на покупку алкоголя. Основательнее в вопросе разобрался УНН.

Крепкие напитки онлайн — только после идентификации: как изменятся правила купли-продажи алкоголя

Авторы законопроекта — Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец, Александр Сова и Ярослав Железняк — объясняют, что цель нововведений — сделать невозможной продажу алкогольных напитков несовершеннолетним и усилить контроль за онлайн-торговлей.

Другими словами, в Украине усиливают контроль за продажей алкоголя через интернет. С момента, когда закон вступит в силу, купить пиво, вино, коньяк или водку на популярных маркетплейсах или в приложениях известных гипермаркетов, просто положив бутылку в виртуальную корзину, станет невозможно. Приобрести крепкие напитки можно будет только после того, как покупатель подтвердит свой возраст.

Идентификацию можно будет пройти несколькими путями:

предъявить электронный паспорт;

показать электронное удостоверение;

воспользоваться функцией распознавания лица на своем смартфоне;

пообщаться с оператором в режиме реального времени;

применить другие инструменты для подтверждения личности.

Что будет ждать продавцов, торгующих алкоголем онлайн

Изменения ощутят также и продавцы алкоголя. Для того чтобы продавать такие напитки онлайн, необходимо будет получить соответствующую лицензию. Кроме того, все сайты и приложения, предлагающие купить украинцам крепкие напитки, внесут в специальный реестр.

За незаконную торговлю алкоголем или табаком онлайн ресурсы будут блокировать.

Продажи в соцсетях под контролем: когда украинцам грозят штрафы до 85 тысяч

Предусматривает законопроект №15111-д и изменения для тех украинцев, которые продают товары и услуги через популярные соцсети — Instagram, Facebook, TikTok Shop и другие. Их официально признают предпринимателями, а доход от продажи обложат налогом, если люди предлагают свои товары и услуги систематически.

В таком случае продавец должен зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и платить налоги.

Если же этого не произошло, продавцу грозят ограничения и санкции. За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации человека привлекут к административной ответственности.

Это означает, что человеку нужно будет уплатить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, налоговая может заблокировать и взыскать средства, которые продавец получил за свои товары или услуги.

К слову, если украинцы и после этого будут продолжать предлагать свои товары и услуги за деньги и не зарегистрируются как ФЛП, — их ждет более крупный штраф. В таком случае придется заплатить до 85 тысяч гривен.

Помимо административной ответственности, человеку, который продает товары, но не имеет регистрации ФЛП, могут доначислить налоговые обязательства — налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в размере 5% с доходов.

Будут ли штрафовать украинцев за продажу личных вещей

Тем украинцам, которые просто захотят продать через популярные онлайн-платформы ставшую ненужной детскую коляску, одежду, из которой вырос ребенок, или старую мебель, законопроект позволяет не регистрироваться как ФЛП. Ведь речь идет не о систематической продаже товара, а о разовой продаже личного имущества.

Если гражданин эпизодически продает собственные вещи, в частности старый телефон, ноутбук или одежду, такая деятельность не считается предпринимательской. В то же время полученный доход подлежит декларированию и налогообложению в соответствии с требованиями законодательства. — объясняют специалисты в области налогового права.

Кроме того, под налогообложение и штрафы не попадут те доходы от продажи товара и услуг, которые не выходят за пределы 2 тысяч евро, полученных в течение календарного года.

Когда норма о продаже личного имущества не сработает

Заметим, что в проекте закона прописаны случаи, когда даже продажа одежды или косметики может быть квалифицирована как бизнес. Если налоговики в ходе мониторинга выявят, что человек на онлайн-платформах длительное время продает однотипные товары вроде белья, верхней одежды, духов, обуви, handmade-изделий и т.д., ему придется уплатить штраф, о котором мы писали выше, и зарегистрироваться как ФЛП.

Как планируют контролировать онлайн-торговлю в Украине

Контролировать интернет-торговлю налоговики смогут следующими способами:

анализируя банковские операции;

сканируя объявления, страницы и тематические группы в социальных сетях;

проводя контрольные закупки, как обычные покупатели;

проверяя наложенные платежи, которые человек получает через почтовых операторов — "Укрпочту", "Новую почту", "Мист Экспресс" и др.

Продаете через Instagram или Facebook? За какие рекламные посты в этих соцсетях вас оштрафуют

Законопроект "о налогах на OLX" предусматривает штрафы и санкции не только за нарушение норм закона о торговле, но и за рекламу.

Госпродпотребслужба будет проверять объявления на соответствие требованиям законодательства о рекламе. В частности, придется заплатить штраф за:

распространение ложной информации о товаре;

использование ненормативной лексики;

размещение рекламы с нарушением установленных норм.

Когда заработают законодательные изменения о продаже алкоголя онлайн и товаров в соцсетях

Формально закон вступит в силу после того, как его завизирует своей подписью президент Украины Владимир Зеленский, а затем документ опубликуют на страницах "Голоса Украины" и "Ведомостей Верховной Рады Украины". Однако и здесь есть нюансы.

Как объяснил один из авторов документа Ярослав Железняк, закон вступит в силу не ранее января 2027 года. А реально действовать начнет ближе к 2028 году.

С учетом необходимости подписания меморандумов и запуска механизма обмена информацией полноценное функционирование новых правил может начаться ближе к 2028 году — пояснил парламентарий.

Что нужно знать о законопроекте №15111-д

Проект закона №15111-д — это уже доработанный документ, который профильный комитет парламента получил 6 апреля 2026 года. Через несколько дней — 8 апреля — его приняли за основу, но на условиях доработки. Голосовать за законопроект в сессионном зале парламентарии должны были еще 28 мая, но принятие перенесли на 9 июня.

В итоге народные депутаты осуществили волеизъявление: зеленую кнопку нажал 241 парламентарий, и закон приняли в целом. В таком варианте его поддержали даже бизнес-ассоциации.

В то же время часть правок (а всего их предложили около 3 тысяч) депутаты во время голосования за документ заблокировали.

Часть поправок не поддержали, однако, по оценкам участников процесса, это не имело критического влияния на финальную редакцию документа — поделился деталями нардеп Ярослав Железняк.

Что дает Украине новый закон о регуляции онлайн-торговли

Народный депутат и соавтор законопроекта Ярослав Железняк объясняет, что законопроект — один из структурных "маяков" Международного валютного фонда (МВФ).

Другими словами, детенизация доходов, развитие цифровой экономики и приближение украинского законодательства к стандартам ЕС и ОЭСР были важными условиями для продолжения сотрудничества между официальным Киевом и МВФ. В том числе и для будущей финансовой поддержки нашей страны.

О чем идет речь в документе о регуляции онлайн-торговли

Он предлагает внедрить в Украине новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, а также механизм автоматического обмена налоговой информацией с другими государствами.

Документ предусматривает, что цифровые платформы, через которые физические лица продают товары или предоставляют услуги, станут налоговыми агентами и будут передавать информацию о доходах продавцов в контролирующие органы.

Согласно проекту закона, физические лица смогут пользоваться специальным режимом налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, если одновременно выполняют ряд условий:

продавец должен быть резидентом Украины;

продавец должен использовать для расчетов счет в украинском банке или платежном учреждении;

продавец не должен привлекать наемных работников;

продавец не должен продавать подакцизные товары;

человек должен продавать товары и услуги через платформы, которые взяли на учет налоговые органы.

Одна из ключевых новаций законопроекта — признание операторов платформ налоговыми агентами. Именно они должны будут начислять, удерживать и перечислять налоги с доходов продавцов, а также подавать соответствующую отчетность в налоговую службу.

Документ также предусматривает налоговые льготы для небольших продавцов. Доходы от продажи товаров через платформы не будут облагаться налогом, если их совокупный объем за год не превышает эквивалент 2 тысяч евро. Если человек превысит этот лимит, — ему начислят налог на сумму превышения.

Кроме того, законопроект устанавливает новые требования и для самих платформ. Они должны стать на учет в налоговых органах, проводить проверку продавцов, собирать информацию об их доходах и регулярно подавать отчеты.

Данные о доходах продавцов будут передавать не только украинской налоговой службе. Они смогут использоваться в ходе международного автоматического обмена налоговой информацией в соответствии с многосторонними международными соглашениями.

Для контроля за выполнением этих требований законодатели предусмотрели дополнительные полномочия для налоговых органов. Так, налоговики смогут проверять своевременность подачи отчетов платформами, достоверность предоставленных данных и полноту уплаты налогов.

Важно: отдельно основания для проверки контролирующими органами возникнут, если продавец или представители онлайн-платформы вовремя не подали отчетность, допустили в документах ошибку или указали недостоверную информацию.

Проект закона №15111-д содержит и систему финансовой ответственности для операторов платформ. Если представители платформы не встали на учет, — будут платить штраф в размере 20 минимальных заработных плат (по состоянию на июнь 2026 года это 172 тыс. 940 грн, — ред.). Кроме того, уплатить в государственный бюджет штраф придется, если налоговая не получила отчет о доходах. Денежное взыскание начислят в размере 100 минимальных зарплат (по состоянию на июнь 2026 года речь идет о 864 тыс. 700 грн, — ред.).

Также штрафы начислят за просрочку подачи отчетности, предоставление неполной или недостоверной информации и за нарушение правил хранения данных о продавцах.

Отдельный блок изменений касается иностранных компаний-операторов цифровых платформ. Для них определили порядок постановки на учет, подачи отчетности, получения налоговых уведомлений и обжалования решений контролирующего органа. Законодатели также предусмотрели использование специального электронного портала для взаимодействия нерезидентов с налоговой службой Украины.

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