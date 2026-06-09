$44.510.1551.350.28
ukenru
10:55 • 1060 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
10:37 • 4730 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
09:53 • 5590 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
07:03 • 11257 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
8 июня, 15:13 • 57941 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины
8 июня, 13:49 • 70233 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
8 июня, 13:31 • 36114 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
8 июня, 12:09 • 67273 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
8 июня, 11:47 • 63175 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
8 июня, 10:00 • 47463 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.2м/с
64%
748мм
Популярные новости
В Харькове 15 пострадавших, среди них двое детей, после массированной атаки российских дроновVideo9 июня, 02:13 • 17361 просмотра
Полиция Флориды завершила расследование смерти Халка Хогана и сообщила ее причины9 июня, 03:31 • 10229 просмотра
Что празднуют 9 июня в Украине и мире9 июня, 04:00 • 14846 просмотра
В столице Новой Зеландии эвакуируют жителей из-за угрозы 9-метровых волн9 июня, 04:15 • 12689 просмотра
За сутки Силы обороны ликвидировали 1370 оккупантов и уничтожили 75 артсистемPhoto9 июня, 04:39 • 18072 просмотра
публикации
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo10:37 • 4756 просмотра
БЭБ пыталось солгать налоговому комитету Рады о своих достижениях в возврате средств в бюджетVideo08:48 • 10291 просмотра
Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины8 июня, 15:13 • 57950 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля8 июня, 13:49 • 70242 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения8 июня, 12:29 • 51840 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Блогеры
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Эстония
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo10:13 • 1452 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 51294 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 122029 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 163704 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 166247 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Хранитель

Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Рада одобрила налогообложение доходов через онлайн-платформы по ставке 10%. Сервисы, как предполагается, будут автоматически отчитываться о доходах пользователей.

Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ, сообщили во вторник в парламенте, пишет УНН.  

Детали

"Рада одобрила №15111-д о налогообложении цифровых платформ, - указал нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк. - Это был маяк МВФ. Но в целом получился в конце очень вменяемый текст, который поддержали все бизнес-ассоциации. В зале правда провалился ряд правок, но не критично".

За проголосовал 241 народный депутат.

Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это сделает правила продажи и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными. Принятие закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с меморандумом с МВФ. 

"По срокам вступления в силу - там предусмотрено не ранее января 2027-го, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028-му году только начнет работать", - отметил Железняк.

Законопроект предусматривает единый платеж - НДФЛ по ставке в 10% (вместо 18%, как действует сейчас), без дополнительного военного сбора.

Ранее нардеп из налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщала о доработке законопроекта о налогообложении доходов через цифровые платформы, и рассказала о том, "что реально изменилось после доработки":

  • во-первых, оставили товары в периметре закона. Было много дискуссий, ограничиться ли только услугами, но мы движемся в логике DAC7, а она прямо предусматривает охват и товаров. В то же время добавили льготу - 2000 евро в год для продажи товаров. То есть мелкие продавцы не подпадают под налоговую нагрузку, но платформы все равно отчитываются;
    • второе - убрали спецсчета. Это была одна из самых конфликтных идей. Мы взвесили риски и эффект и пришли к выводу, что осложнения для бизнеса значительно превышают потенциальную пользу. Поэтому от этой конструкции отказались;
      • третье - самозанятые и ФЛП. Здесь также было много вопросов. В финальной версии: ограничения для самозанятых убрали; для ФЛП оставили только логику: если деятельность соответствует твоему КВЭДу - работаешь как ФЛП, все остальное можно делать как обычное физлицо через платформу. Это снимает хаос с администрированием;
        • четвертое - нерезиденты платформ. Мы упростили для них отчетность и разрешили оплату в иностранной валюте. Это важно, потому что иначе крупные международные платформы просто не заходят в регулирование;
          • пятое - то, что, думаю, оценят люди: никаких деклараций от физических лиц. Если есть превышение или нарушение - налоговая сама, на основе данных от платформы, формирует налоговое уведомление-решение. Ответственность за расчет - на ГНС, а не на человеке;
            • шестое - важная правка для рынка: мы убрали риск переквалификации в трудовые отношения между платформой и продавцом через изменения в трудовое законодательство. Это то, о чем бизнес говорил давно.

              Рада собирается проголосовать за налог на доходы от цифровых платформ, МВФ поддержал - нардеп09.06.26, 11:53 • 2008 просмотров

              Юлия Шрамко

              ОбществоЭкономикаПолитикаФинансы
              Законы
              Блогеры
              Международный валютный фонд
              Государственная налоговая служба Украины
              Верховная Рада
              Ярослав Железняк
              Украина