Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ, сообщили во вторник в парламенте, пишет УНН.

Детали

"Рада одобрила №15111-д о налогообложении цифровых платформ, - указал нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк. - Это был маяк МВФ. Но в целом получился в конце очень вменяемый текст, который поддержали все бизнес-ассоциации. В зале правда провалился ряд правок, но не критично".

За проголосовал 241 народный депутат.

Документ вводит европейскую систему контроля, согласно которой онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это сделает правила продажи и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными. Принятие закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с меморандумом с МВФ.

"По срокам вступления в силу - там предусмотрено не ранее января 2027-го, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028-му году только начнет работать", - отметил Железняк.

Законопроект предусматривает единый платеж - НДФЛ по ставке в 10% (вместо 18%, как действует сейчас), без дополнительного военного сбора.

Ранее нардеп из налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщала о доработке законопроекта о налогообложении доходов через цифровые платформы, и рассказала о том, "что реально изменилось после доработки":

во-первых, оставили товары в периметре закона. Было много дискуссий, ограничиться ли только услугами, но мы движемся в логике DAC7, а она прямо предусматривает охват и товаров. В то же время добавили льготу - 2000 евро в год для продажи товаров. То есть мелкие продавцы не подпадают под налоговую нагрузку, но платформы все равно отчитываются;

второе - убрали спецсчета. Это была одна из самых конфликтных идей. Мы взвесили риски и эффект и пришли к выводу, что осложнения для бизнеса значительно превышают потенциальную пользу. Поэтому от этой конструкции отказались;

третье - самозанятые и ФЛП. Здесь также было много вопросов. В финальной версии: ограничения для самозанятых убрали; для ФЛП оставили только логику: если деятельность соответствует твоему КВЭДу - работаешь как ФЛП, все остальное можно делать как обычное физлицо через платформу. Это снимает хаос с администрированием;

четвертое - нерезиденты платформ. Мы упростили для них отчетность и разрешили оплату в иностранной валюте. Это важно, потому что иначе крупные международные платформы просто не заходят в регулирование;

пятое - то, что, думаю, оценят люди: никаких деклараций от физических лиц. Если есть превышение или нарушение - налоговая сама, на основе данных от платформы, формирует налоговое уведомление-решение. Ответственность за расчет - на ГНС, а не на человеке;

шестое - важная правка для рынка: мы убрали риск переквалификации в трудовые отношения между платформой и продавцом через изменения в трудовое законодательство. Это то, о чем бизнес говорил давно.

Рада собирается проголосовать за налог на доходы от цифровых платформ, МВФ поддержал - нардеп