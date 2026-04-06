Перші з пакету за зобов'язаннями з МВФ законопроєкти пройшли профільний комітет

Перші з урядових законопроєктів з пакету необхідних за зобов'язаннями з МВФ пройшли профільний комітет парламенту, повідомили у понеділок нардепи з податкового комітету, пише УНН.

Деталі

"Комітет з питань податків підтримав законопроект №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни", - повідомив Ярослав Железняк у Telegram.

Також, з його слів, у Бюджетному кодексі буде зроблено "окремий спецфонд, куди цей збір буде йти, і цільове його використання на армію".

"Рекомендували за основу та в цілому. Завтра законопроект піде в зал. За - 16. Утримався - 3 (в тому числі і я)", - зазначив Железняк.

Також нардеп з податкового комітету Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram повідомила про доопрацювання законопроєкту №15111 про оподаткування доходів через цифрові платформи, і розповіла про те, "що реально змінилось після доопрацювання":

по-перше, залишили товари в периметрі закону. Було багато дискусій, чи обмежитись лише послугами, але ми рухаємось в логіці DAC7, а вона прямо передбачає охоплення і товарів. Водночас додали пільгу - 2000 євро на рік для продажу товарів. Тобто дрібні продавці не підпадають під податкове навантаження, але платформи все одно звітують;

друге — прибрали спецрахунки. Це була одна з найбільш конфліктних ідей. Ми зважили ризики і ефект і дійшли висновку, що ускладнення для бізнесу значно перевищують потенційну користь. Тому від цієї конструкції відмовились;

третє — самозайняті і ФОПи. Тут також було багато запитань. У фінальній версії: обмеження для самозайнятих прибрали; для ФОПів залишили лише логіку: якщо діяльність відповідає твоєму КВЕДу — працюєш як ФОП, усе інше можна робити як звичайна фізособа через платформу. Це знімає хаос з адмініструванням;

четверте — нерезиденти платформ. Ми спростили для них звітність і дозволили сплату в іноземній валюті. Це важливо, бо інакше великі міжнародні платформи просто не заходять у регулювання;

п’яте — те, що, думаю, оцінять люди: жодних декларацій від фізичних осіб. Якщо є перевищення чи порушення — податкова сама, на основі даних від платформи, формує податкове повідомлення-рішення. Відповідальність за розрахунок — на ДПС, а не на людині;

шосте — важлива правка для ринку: ми прибрали ризик перекваліфікації у трудові відносини між платформою і продавцем через зміни до трудового законодавства. Це те, про що бізнес говорив давно.

Ухвалили за основу та в цілому на комітеті — 20 за, 2 утримались. Рішення прийнято - написала Василевська-Смаглюк.

"І окремо — хоча це не про платформи, але важливо: продовжили пільгу по землі для зруйнованої нерухомості", - додала вона.

Доповнення

Раніше уряд схвалив пакет законопроєктів щодо оподаткування доходів із цифрових платформ, оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану, у тому числі у межах зобов'язань за програмою співпраці з МВФ.

Після цього Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з головами комітетів парламенту, де говорили про "домашню роботу" для фінансування ЄС та МВФ і що є домовленість щодо низки термінових законопроєктів.