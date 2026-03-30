Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП

Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо оподаткування доходів із цифрових платформ, оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану, у тому числі у межах зобов'язань за програмою співпраці з МВФ, повідомили у Мінфіні у понеділок, пише УНН.

Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів України схвалив пакет із трьох законопроєктів. Вони передбачають зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі, а також продовження сплати військового збору в діючих на сьогодні розмірах повідомили у Мінфіні.

Деталі

У Мінфіні пояснили це як "комплексне рішення, спрямоване на детінізацію економіки, створення рівних умов конкуренції для бізнесу та забезпечення фінансування ключових потреб держави після досягнення справедливого миру". Законопроєкти, як вказано, мають на меті гармонізацію законодавства України з нормами Європейського Союзу та ОЕСР.

Цифрові платформи

передбачається імплементація міжнародного автоматичного обміну інформацією (DAC7) та запровадження спеціального режиму оподаткування для фізичних осіб, які отримують доходи через платформи;

ставка ПДФО становитиме 5% (замість 18%, як діє зараз);

податковим агентом виступатиме оператор платформи, що забезпечує автоматичне нарахування та сплату податків;

важливо, що встановлюється поріг оподаткування для продажу товарів на рівні до 2 тис. євро на рік, що виключає з оподаткування разові некомерційні операції.

Законопроєкт, як вказано, стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на українському ринку (таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту тощо).

Як вказано, "електронні "дошки оголошень", на яких здійснюється тільки реклама або інформування щодо товару або послуги, не підпадатимуть під нове регулювання".

"Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року. Це дозволить всім учасникам ринку адаптувати свою діяльність і бізнес-процеси під нові умови", - вказали у Мінфіні.

Оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень

пропонується скасування чинної пільги щодо звільнення від ПДВ товарів вартістю до 150 євро та запровадження оподаткування таких операцій за моделлю, що відповідає підходам ЄС;

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та включатиметься у фінальну вартість;

зберігається звільнення для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро (особисті відправлення чи подарунки).

Зміни, як вказано, також заплановано від початку 2027 року.

Продовження сплати військового збору

Передбачається продовження сплати військового збору протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану з урахуванням збереження високих потреб у фінансуванні сектору безпеки і оборони та відновлення України. Як вказано, ставки наступні:

для фізичних осіб – 5%;

для ФОП 1-ї, 2-ї і 4-ї груп єдиного податку – 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році – 865 грн);

для платників 3-ї групи єдиного податку (ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів (е-резидентів)) – 1% від доходу.

У Мінфіні зазначили, що реалізація податкових змін зокрема дозволить "виконати міжнародні зобов’язання України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР, а також в межах програми співпраці з МВФ (EFF 2026-2029)".

Проєкти законів найближчим часом будуть подані до Верховної Ради України на реєстрацію - вказали у Мінфіні.

Водночас у Мінфіні наразі не оприлюднили пропозицій щодо обговорюваної ініціативи щодо ПДВ для ФОП.

