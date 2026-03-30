З посилкам і цифровими платформами, але поки без ПДВ для ФОП - нардеп анонсував схвалення урядом трьох нових податкових законопроєктів

Уряд сьогодні, як очікується, схвалить три нові податкові законопроєкти, але запровадження ПДВ для ФОП поки не вносять, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у понеділок у Telegram, пише УНН.

Як і говорив, сьогодні уряд схвалить три окремі законопроєкти по податках: оподаткування посилок до 150 євро; запровадження 5% військового збору на весь час; оподаткування цифрових платформ. Законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП поки не вносять - написав Железняк.

Железняк повідомляв, що уряд планує найближчим часом внести у парламент великий податковий законопроєкт, з метою проголосувати його на початку квітня до поїздки на весняні збори МВФ.

Раніше Мінфін оприлюднив великий податковий законопроєкт щодо ПДВ для ФОП, військового збору, оподаткування цифрових платформ (OLX, Uklon тощо) та посилок.

МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті