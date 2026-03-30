С посылками и цифровыми платформами, но пока без НДС для ФЛП – нардеп анонсировал одобрение правительством трех новых налоговых законопроектов

Правительство сегодня, как ожидается, одобрит три новых налоговых законопроекта, но введение НДС для ФЛП пока не вносят, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Как и говорил, сегодня правительство одобрит три отдельных законопроекта по налогам: налогообложение посылок до 150 евро; введение 5% военного сбора на все время; налогообложение цифровых платформ. Законопроект о введении НДС для ФЛП пока не вносят - написал Железняк.

Дополнение

Железняк сообщал, что правительство планирует в ближайшее время внести в парламент большой налоговый законопроект, с целью проголосовать его в начале апреля до поездки на весенние сборы МВФ.

Ранее Минфин обнародовал большой налоговый законопроект относительно НДС для ФЛП, военного сбора, налогообложения цифровых платформ (OLX, Uklon и т.д.) и посылок.

МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте