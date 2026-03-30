С посылками и цифровыми платформами, но пока без НДС для ФЛП – нардеп анонсировал одобрение правительством трех новых налоговых законопроектов
Киев • УНН
Кабмин вводит 5% военного сбора и налогообложение посылок до 150 евро. Проект о НДС для ФЛП пока не будут вносить в Верховную Раду.
Правительство сегодня, как ожидается, одобрит три новых налоговых законопроекта, но введение НДС для ФЛП пока не вносят, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Как и говорил, сегодня правительство одобрит три отдельных законопроекта по налогам: налогообложение посылок до 150 евро; введение 5% военного сбора на все время; налогообложение цифровых платформ. Законопроект о введении НДС для ФЛП пока не вносят
Дополнение
Железняк сообщал, что правительство планирует в ближайшее время внести в парламент большой налоговый законопроект, с целью проголосовать его в начале апреля до поездки на весенние сборы МВФ.
Ранее Минфин обнародовал большой налоговый законопроект относительно НДС для ФЛП, военного сбора, налогообложения цифровых платформ (OLX, Uklon и т.д.) и посылок.
