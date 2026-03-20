ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт

Міністерство фінансів оприлюднило великий податковий законопроєкт щодо ПДВ для ФОП, військового збору, оподаткування цифрових платформ (OLX, Uklon тощо) та посилок, пише УНН.

У пояснювальній записці роз'яснюються основні положення проєкту закону.

Оподаткування цифрових платформ

Податковий кодекс України запропоновано доповнити новою статтею "Оподаткування доходів підзвітних продавців від здійснення звітної діяльності через цифрові платформи".

Так, передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5% має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно низці вимог, одна з яких - обсяг доходу, отриманий фізичною особою – підзвітним продавцем протягом календарного року від здійснення звітної діяльності, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (приблизно 7,2 мільйонів гривень станом на 01.01.2026);

Водночас законопроєктом встановлено, що дохід фізичної особи – продавця від реалізації товарів через платформи не включається до оподатковуваного доходу у разі, якщо його загальна сума за звітний рік не перевищує еквівалент 2 000 євро за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного року. При цьому відсутня вимога відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а підзвітний продавець має право використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб.

ПДВ для ФОП

Ця частина стосується гармонізації правил ПДВ для платників єдиного податку відповідно до Директиви 2006/112/ЄС.

У частині встановлення обов’язкової реєстрації платниками податку на додану вартість (ПДВ) платників єдиного податку – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ФОП) законопроєктом передбачено:

обов’язкова реєстрація платниками ПДВ з 01.01.2027 юридичних і фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування у разі досягнення порогу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ, встановленого пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України;

запровадження для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, звітного податкового періоду – календарний квартал;

застосування штрафних санкцій у розмірі 1 гривні за перші п’ять порушень протягом 2027 року для платників єдиного податку, які зареєстровані як платники ПДВ, у разі порушення ними термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення правил нарахування і сплати грошового зобов’язання;

надання права платникам ПДВ складати зведені податкові накладні у разі здійснення постачання товарів / послуг та/або отримання попередньої оплати за товари / послуги, особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, не пізніше останнього дня місяця.

Водночас законопроєктом запропоновано підвищити поріг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 1 до 4 млн гривень - ідеться у проєкті.

Як зазначається, це відповідає межам, визначеним Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро).

Щодо військового збору

Законопроєктом передбачено продовжити дію норм щодо обов’язку сплати військового збору:

для фізичних осіб у розмірі 5,0%;

для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи – 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році – 850 грн);

платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Щодо посилок

Це стосується удосконалення адміністрування ПДВ у сфері електронної торгівлі.

Законопроєктом передбачено внесення змін до Податкового кодексу України, спрямованих на врегулювання оподаткування операцій дистанційного продажу товарів, що ввозяться на митну територію України, для можливості сплати ПДВ відправником.

Зокрема законопроєктом запропоновано:

визначити, що у разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, які придбані згідно з правилами дистанційного продажу, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість, визначена відповідно до Митного кодексу України (150 євро);

встановити зобов’язання до підприємства електронного інтерфейсу – нерезидента вести облікові записи дистанційних продажів товарів;

визначити, що особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету ПДВ у разі здійснення діяльності згідно з правилами дистанційного продажу товарів є підприємство електронного інтерфейсу. У разі якщо підприємство електронного інтерфейсу є нерезидентом, то посередник підприємства електронного інтерфейсу вважається особою, на яку також покладається обов’язок із нарахування та сплати до бюджету податку на рівні підприємства електронного інтерфейсу.

Також передбачено доповнення статті 197 Податкового кодексу новими положеннями що звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України:

товарів, які придбані згідно з правилами дистанційного продажу товарів, на адресу для одержувача – фізичної особи (для уникнення подвійного оподаткування операцій з дистанційного продажу товарів);

товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника – фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника – фізичної особи у міжнародних експрес-відправленнях. За умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою.

Законопроєктом передбачено як внесення змін до Податкового кодексу України, такі Закону України "Про банки і банківську діяльність". Кодекс також доповнюється новою статтею 347 "Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

"Прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до Державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору до Державного бюджету України після припинення або скасування воєнного стану на території України", - ідеться у пояснювальній записці.