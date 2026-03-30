ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП

Киев • УНН

 • 2930 просмотра

Правительство одобрило НДС на международные посылки и 5% налога для пользователей цифровых платформ. Военный сбор будет действовать три года после войны.

Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП

Правительство одобрило пакет законопроектов о налогообложении доходов с цифровых платформ, налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продлении уплаты военного сбора после отмены военного положения, в том числе в рамках обязательств по программе сотрудничества с МВФ, сообщили в Минфине в понедельник, пишет УНН.

Сегодня, 30 марта, Кабинет министров Украины одобрил пакет из трех законопроектов. Они предусматривают изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложения операций электронной торговли, а также продления уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах

Детали

В Минфине объяснили это как "комплексное решение, направленное на детенизацию экономики, создание равных условий конкуренции для бизнеса и обеспечение финансирования ключевых потребностей государства после достижения справедливого мира". Законопроекты, как указано, имеют целью гармонизацию законодательства Украины с нормами Европейского Союза и ОЭСР.

Цифровые платформы

  • предусматривается имплементация международного автоматического обмена информацией (DAC7) и введение специального режима налогообложения для физических лиц, получающих доходы через платформы;
    • ставка НДФЛ составит 5% (вместо 18%, как действует сейчас);
      • налоговым агентом будет выступать оператор платформы, обеспечивающий автоматическое начисление и уплату налогов;
        • важно, что устанавливается порог налогообложения для продажи товаров на уровне до 2 тыс. евро в год, что исключает из налогообложения разовые некоммерческие операции.

          Законопроект, как указано, касается украинских и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги, активно работающих на украинском рынке (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, сдаче в аренду недвижимости или транспорта и т.д.).

          Как указано, "электронные "доски объявлений", на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, не будут подпадать под новое регулирование".

          "Предусмотрено, что изменения начнут действовать с начала 2027 года. Это позволит всем участникам рынка адаптировать свою деятельность и бизнес-процессы под новые условия", - указали в Минфине.

          Налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений

          • предлагается отмена действующей льготы по освобождению от НДС товаров стоимостью до 150 евро и введение налогообложения таких операций по модели, соответствующей подходам ЕС;
            • НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и включаться в финальную стоимость;
              • сохраняется освобождение для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро (личные отправления или подарки).

                Изменения, как указано, также запланированы с начала 2027 года.

                Продление уплаты военного сбора

                Предусматривается продление уплаты военного сбора в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения с учетом сохранения высоких потребностей в финансировании сектора безопасности и обороны и восстановления Украины. Как указано, ставки следующие:

                • для физических лиц – 5%;
                  • для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога – 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году – 865 грн);
                    • для плательщиков 3-й группы единого налога (ФЛП и юридических лиц, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) – 1% от дохода.

                      В Минфине отметили, что реализация налоговых изменений в частности позволит "выполнить международные обязательства Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР, а также в рамках программы сотрудничества с МВФ (EFF 2026-2029)".

                      Проекты законов в ближайшее время будут поданы в Верховную Раду Украины на регистрацию

                      - указали в Минфине.

                      В то же время в Минфине пока не обнародовали предложений относительно обсуждаемой инициативы по НДС для ФЛП.

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаПолитикаФинансы
                      Государственный бюджет
                      Кабинет Министров Украины
                      Военное положение
                      Война в Украине
                      Международный валютный фонд
                      Министерство финансов Украины
                      Верховная Рада
                      Европейский Союз