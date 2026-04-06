Свириденко обговорила з нардепами "домашню роботу" для фінансування ЄС та МВФ - каже, є домовленість щодо низки термінових законів

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з головами комітетів парламенту, де говорили про "домашню роботу" для фінансування ЄС та МВФ і що є домовленість щодо низки термінових законопроєктів, пише УНН.

Провели зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради. Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою "домашню роботу" для продовження реформ. Ключова роль у цьому - спільна: парламенту та уряду - написала Свириденко у соцмережах.

З її слів, обговорили з народними депутатами "ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу". "Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями", - зазначила вона.

Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії - зазначила Свириденко.

