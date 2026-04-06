Свириденко обсудила с нардепами "домашнюю работу" для финансирования ЕС и МВФ - говорит, есть договоренность по ряду срочных законов
Киев • УНН
Правительство и Парламент согласовали внесение срочных законопроектов для выполнения условий Ukraine Facility. Это необходимо для стабильного финансирования Украины.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с главами комитетов парламента, где говорили о "домашней работе" для финансирования ЕС и МВФ и что есть договоренность по ряду срочных законопроектов, пишет УНН.
Провели встречу с руководителями комитетов Верховной Рады. Для обеспечения стабильного международного финансирования Украина, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, должна выполнить свою "домашнюю работу" для продолжения реформ. Ключевая роль в этом - общая: парламента и правительства
По ее словам, обсудили с народными депутатами "ключевые нормы, необходимые для продолжения реформ, выполнения наших обязательств перед партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса". "Благодарю народных депутатов за диалог и готовность к совместной работе над важными для государства решениями", - отметила она.
Договорились, что в повестку дня будут внесены срочные законопроекты, по которым есть понимание. Также продолжим консультации по другим документам, вызывающим дискуссии
