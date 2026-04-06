Первые из пакета по обязательствам с МВФ законопроекты прошли профильный комитет

Первые из правительственных законопроектов из пакета, необходимых по обязательствам с МВФ, прошли профильный комитет парламента, сообщили в понедельник нардепы из налогового комитета, пишет УНН.

"Комитет по вопросам налогов поддержал законопроект №15110 о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны", - сообщил Ярослав Железняк в Telegram.

Также, по его словам, в Бюджетном кодексе будет создан "отдельный спецфонд, куда этот сбор будет идти, и целевое его использование на армию".

"Рекомендовали за основу и в целом. Завтра законопроект пойдет в зал. За - 16. Воздержались - 3 (в том числе и я)", - отметил Железняк.

Также нардеп из налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщила о доработке законопроекта №15111 о налогообложении доходов через цифровые платформы, и рассказала о том, "что реально изменилось после доработки":

во-первых, оставили товары в периметре закона. Было много дискуссий, ограничиваться ли только услугами, но мы движемся в логике DAC7, а она прямо предусматривает охват и товаров. В то же время добавили льготу - 2000 евро в год для продажи товаров. То есть мелкие продавцы не подпадают под налоговую нагрузку, но платформы все равно отчитываются;

второе — убрали спецсчета. Это была одна из самых конфликтных идей. Мы взвесили риски и эффект и пришли к выводу, что усложнения для бизнеса значительно превышают потенциальную пользу. Поэтому от этой конструкции отказались;

третье — самозанятые и ФОПы. Здесь также было много вопросов. В финальной версии: ограничения для самозанятых убрали; для ФОПов оставили только логику: если деятельность соответствует твоему КВЭДу — работаешь как ФОП, все остальное можно делать как обычное физлицо через платформу. Это снимает хаос с администрированием;

четвертое — нерезиденты платформ. Мы упростили для них отчетность и разрешили уплату в иностранной валюте. Это важно, потому что иначе крупные международные платформы просто не заходят в регулирование;

пятое — то, что, думаю, оценят люди: никаких деклараций от физических лиц. Если есть превышение или нарушение — налоговая сама, на основе данных от платформы, формирует налоговое уведомление-решение. Ответственность за расчет — на ГНС, а не на человеке;

шестое — важная правка для рынка: мы убрали риск переквалификации в трудовые отношения между платформой и продавцом через изменения в трудовое законодательство. Это то, о чем бизнес говорил давно.

Приняли за основу и в целом на комитете — 20 за, 2 воздержались. Решение принято - написала Василевская-Смаглюк.

"И отдельно — хотя это не о платформах, но важно: продлили льготу по земле для разрушенной недвижимости", - добавила она.

Ранее правительство одобрило пакет законопроектов о налогообложении доходов с цифровых платформ, налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продлении уплаты военного сбора после отмены военного положения, в том числе в рамках обязательств по программе сотрудничества с МВФ.

После этого Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с главами комитетов парламента, где говорили о "домашней работе" для финансирования ЕС и МВФ и что есть договоренность по ряду срочных законопроектов.