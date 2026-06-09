Рада собирается проголосовать за налог на доходы от цифровых платформ, МВФ поддержал - нардеп

Верховная Рада сегодня собирается завершить рассмотрение правок к законопроекту о налогообложении цифровых платформ и проголосовать за него, да и в целом имеет "амбициозную" повестку дня, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

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"Сегодня Рада должна завершить рассмотрение правок по законопроекту о налогообложении электронных платформ. И за него спокойно во втором чтении проголосует", — написал Железняк.

"И не потому что это требование МВФ или ЕС, или потому что Президент там кого-то уговорил. А просто потому, что с головой и умом подошли к подготовке текста. Из абсолютно неприемлемого документа сделали довольно хороший закон. Который поддержало большое количество бизнес-ассоциаций, экспертов. Главное, что закон в таком виде сделает лучше регулирование в Украине. Налог меньше — администрирование проще. И не поверите, но и МВФ с этой версией согласился и поддержал", — отметил нардеп.

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Более того, указал он, "сегодня после Согласительного совета планы парламента на этот вторник стали значительно более амбициозными".

"Кроме налогообложения платформ и бюджета, там еще поставили между ними довольно большое количество законопроектов по Ukraine Facility и Всемирному банку", — отметил Железняк.

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