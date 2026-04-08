Рада поддержала налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Верховная Рада приняла в первом чтении второй законопроект из пакета МВФ – о налогообложении цифровых платформ (№15111-д), сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

За принятие за основу законопроекта о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов проголосовали 234 депутата.

Это международное обязательство Украины в соответствии с меморандумом с МВФ.

Документ вводит в Украине европейскую систему контроля, где онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой данными о доходах своих пользователей. Это должно сделать правила продажи и услуг в интернете прозрачными.

"Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", - прокомментировал нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

Ранее нардеп из налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщала о доработке законопроекта о налогообложении доходов через цифровые платформы и рассказала о том, "что реально изменилось после доработки":

во-первых, оставили товары в периметре закона. Было много дискуссий, ограничиваться ли только услугами, но мы движемся в логике DAC7, а она прямо предусматривает охват и товаров. В то же время добавили льготу – 2000 евро в год для продажи товаров. То есть мелкие продавцы не подпадают под налоговую нагрузку, но платформы все равно отчитываются;

второе – убрали спецсчета. Это была одна из самых конфликтных идей. Мы взвесили риски и эффект и пришли к выводу, что усложнения для бизнеса значительно превышают потенциальную пользу. Поэтому от этой конструкции отказались;

третье – самозанятые и ФЛП. Здесь также было много вопросов. В финальной версии: ограничения для самозанятых убрали; для ФЛП оставили только логику: если деятельность соответствует твоему КВЭДу – работаешь как ФЛП, все остальное можно делать как обычное физлицо через платформу. Это снимает хаос с администрированием;

четвертое – нерезиденты платформ. Мы упростили для них отчетность и разрешили уплату в иностранной валюте. Это важно, потому что иначе крупные международные платформы просто не заходят в регулирование;

пятое – то, что, думаю, оценят люди: никаких деклараций от физических лиц. Если есть превышение или нарушение – налоговая сама, на основе данных от платформы, формирует налоговое уведомление-решение. Ответственность за расчет – на ГНС, а не на человеке;

шестое – важная правка для рынка: мы убрали риск переквалификации в трудовые отношения между платформой и продавцом из-за изменений в трудовое законодательство. Это то, о чем бизнес говорил давно.

Железняк отмечал, что "важно по срокам: не ранее 01/01/2027, но после подписания соглашения об обмене и присоединении стран. То есть это скорее всего будет позже, чем начало 2027-го. То есть обложат налогом только в 2028-м году после отчетности за 2027-й".

Законопроект предусматривает ставку НДФЛ в 5% (вместо 18%, как действует сейчас).

Все три из пакета налоговых законопроектов, необходимых по обязательствам с МВФ, поддержал профильный комитет Верховной Рады – относительно налогообложения доходов с цифровых платформ, налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения.