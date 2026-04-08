$43.490.0950.270.05
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
3м/с
94%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Юлия Свириденко
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона «Эйфории»Video08:35 • 3690 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 16338 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 24331 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 27093 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 37218 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Тор
Сериал

Рада поддержала налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Депутаты поддержали законопроект об обмене данными онлайн-сервисов с налоговой. Новые правила не коснутся мелких продавцов товаров до 2000 евро в год.

Верховная Рада приняла в первом чтении второй законопроект из пакета МВФ – о налогообложении цифровых платформ (№15111-д), сообщили в среду в парламенте, пишет УНН.

Детали

За принятие за основу законопроекта о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов проголосовали 234 депутата.

Это международное обязательство Украины в соответствии с меморандумом с МВФ.

Документ вводит в Украине европейскую систему контроля, где онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой данными о доходах своих пользователей. Это должно сделать правила продажи и услуг в интернете прозрачными.

"Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", - прокомментировал нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

Ранее нардеп из налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщала о доработке законопроекта о налогообложении доходов через цифровые платформы и рассказала о том, "что реально изменилось после доработки":

  • во-первых, оставили товары в периметре закона. Было много дискуссий, ограничиваться ли только услугами, но мы движемся в логике DAC7, а она прямо предусматривает охват и товаров. В то же время добавили льготу – 2000 евро в год для продажи товаров. То есть мелкие продавцы не подпадают под налоговую нагрузку, но платформы все равно отчитываются;
    • второе – убрали спецсчета. Это была одна из самых конфликтных идей. Мы взвесили риски и эффект и пришли к выводу, что усложнения для бизнеса значительно превышают потенциальную пользу. Поэтому от этой конструкции отказались;
      • третье – самозанятые и ФЛП. Здесь также было много вопросов. В финальной версии: ограничения для самозанятых убрали; для ФЛП оставили только логику: если деятельность соответствует твоему КВЭДу – работаешь как ФЛП, все остальное можно делать как обычное физлицо через платформу. Это снимает хаос с администрированием;
        • четвертое – нерезиденты платформ. Мы упростили для них отчетность и разрешили уплату в иностранной валюте. Это важно, потому что иначе крупные международные платформы просто не заходят в регулирование;
          • пятое – то, что, думаю, оценят люди: никаких деклараций от физических лиц. Если есть превышение или нарушение – налоговая сама, на основе данных от платформы, формирует налоговое уведомление-решение. Ответственность за расчет – на ГНС, а не на человеке;
            • шестое – важная правка для рынка: мы убрали риск переквалификации в трудовые отношения между платформой и продавцом из-за изменений в трудовое законодательство. Это то, о чем бизнес говорил давно.

              Железняк отмечал, что "важно по срокам: не ранее 01/01/2027, но после подписания соглашения об обмене и присоединении стран. То есть это скорее всего будет позже, чем начало 2027-го. То есть обложат налогом только в 2028-м году после отчетности за 2027-й".

              Законопроект предусматривает ставку НДФЛ в 5% (вместо 18%, как действует сейчас).

              Напомним

              Все три из пакета налоговых законопроектов, необходимых по обязательствам с МВФ, поддержал профильный комитет Верховной Рады – относительно налогообложения доходов с цифровых платформ, налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения.

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаПолитика
              Социальная сеть
              Международный валютный фонд
              Ольга Василевская-Смаглюк
              Верховная Рада
              Ярослав Железняк
              Украина