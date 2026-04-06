Головна
© 2007 — 2026

Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Профільний комітет підтримав законопроєкти про скасування пільги 150 євро на посилки та податки для платформ. Нові правила запрацюють не раніше 2027 року.

Усі три з пакету податкових законопроєктів, необхідних за зобов'язаннями з МВФ підтримав профільний комітет Верховної Ради - щодо оподаткування доходів із цифрових платформ, оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану, далі - винесення на голосування у залу ВРповідомив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Комітет підтримав і останній законопроєкт з пакету МВФ - №15112-1. Це про скасування пільги 150 євро на посилки. Тільки за основу альтернативний №15112-1 (автор СН): "за" - 15. Утримався - 7 (я теж). Завтра винесуть в зал, але тільки у першому читанні. Далі будуть доопрацьовувати

- написав Железняк.

Нардеп перелічив "дуже важливі два уточнення":

  • ось цей закон - це зміни у Податковий кодекс. Він тут не головний і технічний. Зі слів Железняк, "головні зміни у Митному кодексі, це буде зроблено через правки у законопроект №12360 (КРІ для митниці). Його зараз не виносять, і на цьому тижні не буде";
    • ведення в дію закону буде не раніше 2027-го, але тільки після того, як буде рішення уряду - коли система буде готова. Нардеп "переконаний, що це буде значно пізніше 1 січня 2027-го - як мінімум зараз навіть гроші на розробку системи не закладено".

      "Уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень", - вказав Железняк.

      Раніше він повідомив, що комітет підтримав і законопроєкти про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни та про оподаткування платформ.

      Щодо другого, зі слів Железняка, "важливо по строках: не раніше 01/01/2027, але після підписання угоди про обмін та приєднання країн. Тобто це скоріше за все буде пізніше ніж початок 2027-го. Тобто оподаткують тільки у 2028-му році після звітування за 2027-ий".

      Перші з пакету за зобов'язаннями з МВФ законопроєкти пройшли профільний комітет06.04.26, 11:51 • 1548 переглядiв

      Доповнення

      Раніше уряд схвалив пакет законопроєктів щодо оподаткування доходів із цифрових платформ, оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, а також продовження сплати військового збору після скасування воєнного стану, у тому числі у межах зобов'язань за програмою співпраці з МВФ.

      Після цього Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з головами комітетів парламенту, де говорили про "домашню роботу" для фінансування ЄС та МВФ і що є домовленість щодо низки термінових законопроєктів.

      Юлія Шрамко

      ЕкономікаПолітика
      Державний бюджет
      Кабінет Міністрів України
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Міжнародний валютний фонд
      Юлія Свириденко
      Верховна Рада України
      Україна