Рада поддержала увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Киев • УНН
Рада одобрила увеличение расходов, в том числе оборонных, на 1,64 трлн грн за счет кредита ЕС. Деньги пойдут на вооружение, зарплаты военным и энергозащиту.
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону после кредита от ЕС на 90 млрд евро, сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.
Детали
Парламент принял за основу законопроект (№15224) об увеличении расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС голосами 240 народных депутатов.
Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн.
Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное довольствие военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета.
Что предлагается - в цифрах
Ранее глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала в соцсетях, что правительственный законопроект об изменениях в Бюджет-2026 предусматривает, что "расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа ЕС (напомню, возвращать эти деньги нам придется только в случае получения российских репараций)".
По данным Пидласой, увеличиваются расходы по следующим направлениям:
- +1,56 трлн грн для сектора нацбезопасности и обороны, из них:
- +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду).
- +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие).
- +14,58 млрд грн - на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности).
- +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»).
- +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны).
- +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе).
- +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (аналогично).
- +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны).
- +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие).
- +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие).
- + 7,8 млн грн для СВР.
- правительство предлагает выделить +40 млрд грн на реализацию комплексных планов стойкости регионов и отдельных городов (новая бюджетная программа Минрегиона, распределение средств по которой будет осуществлять правительство своими решениями);
- правительство предлагает увеличить резервный фонд на 40 млрд грн;
- доходная часть бюджета увеличивается на 2,29 трлн грн за счет:
- 1,397 трлн грн - военная поддержка в рамках займа ЕС.
- 824,25 млрд грн - бюджетная поддержка в рамках займа ЕС.
- 47,67 млрд грн - деньги ЕС в рамках Ukraine Facility.
- 22,62 млрд - дополнительные поступления НДФЛ и военного сбора (благодаря росту общих расходов на зарплаты военнослужащих).
- правительство предлагает направлять военный сбор на денежное довольствие военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года;
- предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное довольствие военнослужащих ВСУ.
Позже нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк указала в соцсетях относительно законопроекта об изменениях в госбюджет, что "позиция Минфина: в правительственном законопроекте учтены только насущные вопросы, связанные с решением Европейской комиссии о предоставлении Украине помощи в объеме 45 млрд евро". По ее данным, "из них: 31,8 млрд евро - сектор безопасности и обороны; 13,2 млрд евро - покрытие дефицита бюджета".
Доходы госбюджета-2026, сообщила нардеп, "предлагают увеличить на 2,291 трлн грн - до 5,196 трлн грн". Также, по ее данным, "предусмотрено увеличение расходов на 1 трлн 560 млрд грн, в частности: на развитие вооружения и специальной техники; на денежное довольствие военнослужащих; на программы развития; увеличение резервного фонда на 40 млрд грн (на защиту критической инфраструктуры в регионах и закупку необходимого оборудования в регионах (планы стойкости)".
