Рада поддержала увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС

$44.300.0251.540.03
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 3128 просмотра
Существующая система контроля оборонных закупок не работает — эксперты говорят о необходимости реформы
08:15 • 10986 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 14672 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 16468 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 17950 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 30074 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 46308 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 44763 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 38170 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63301 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
70%
747мм
Популярные новости
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 15489 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 14452 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto28 мая, 04:02 • 15942 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире28 мая, 04:15 • 13061 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП08:35 • 10048 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 63301 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 62284 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 55129 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 47738 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72778 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Кайя Каллас
Ульф Кристерссон
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Швеция
Реклама
УНН Lite
Рада провалила голосование за декриминализацию порно09:32 • 2998 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 72770 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 50118 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 65561 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 78356 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Крылатая ракета Storm Shadow

Рада поддержала увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Рада одобрила увеличение расходов, в том числе оборонных, на 1,64 трлн грн за счет кредита ЕС. Деньги пойдут на вооружение, зарплаты военным и энергозащиту.

Рада поддержала увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону после кредита от ЕС на 90 млрд евро, сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Детали

Парламент принял за основу законопроект (№15224) об увеличении расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС голосами 240 народных депутатов.

Документ предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 1,64 трлн грн.

Средства будут направлены на закупку и модернизацию вооружения, денежное довольствие военнослужащих, а также на защиту энергетической инфраструктуры и пополнение резервного фонда бюджета.

Что предлагается - в цифрах

Ранее глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала в соцсетях, что правительственный законопроект об изменениях в Бюджет-2026 предусматривает, что "расходы государственного бюджета увеличиваются на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа ЕС (напомню, возвращать эти деньги нам придется только в случае получения российских репараций)".

По данным Пидласой, увеличиваются расходы по следующим направлениям:

  • +1,56 трлн грн для сектора нацбезопасности и обороны, из них:
    1. +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду).
      1. +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие).
        1. +14,58 млрд грн - на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности).
          1. +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»).
            1. +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны).
              1. +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе).
                1. +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (аналогично).
                  1. +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны).
                    1. +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие).
                      1. +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие).
                        1. + 7,8 млн грн для СВР.
                          • правительство предлагает выделить +40 млрд грн на реализацию комплексных планов стойкости регионов и отдельных городов (новая бюджетная программа Минрегиона, распределение средств по которой будет осуществлять правительство своими решениями);
                            • правительство предлагает увеличить резервный фонд на 40 млрд грн;
                              • доходная часть бюджета увеличивается на 2,29 трлн грн за счет:
                                1. 1,397 трлн грн - военная поддержка в рамках займа ЕС.
                                  1. 824,25 млрд грн - бюджетная поддержка в рамках займа ЕС.
                                    1. 47,67 млрд грн - деньги ЕС в рамках Ukraine Facility.
                                      1. 22,62 млрд - дополнительные поступления НДФЛ и военного сбора (благодаря росту общих расходов на зарплаты военнослужащих).
                                        • правительство предлагает направлять военный сбор на денежное довольствие военных ВСУ уже с 1 июля 2026 года;
                                          • предлагается, чтобы в 2026 году поступления вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования направлялись на закупку и производство оружия и денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

                                            Позже нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк указала в соцсетях относительно законопроекта об изменениях в госбюджет, что "позиция Минфина: в правительственном законопроекте учтены только насущные вопросы, связанные с решением Европейской комиссии о предоставлении Украине помощи в объеме 45 млрд евро". По ее данным, "из них: 31,8 млрд евро - сектор безопасности и обороны; 13,2 млрд евро - покрытие дефицита бюджета".

                                            Доходы госбюджета-2026, сообщила нардеп, "предлагают увеличить на 2,291 трлн грн - до 5,196 трлн грн". Также, по ее данным, "предусмотрено увеличение расходов на 1 трлн 560 млрд грн, в частности: на развитие вооружения и специальной техники; на денежное довольствие военнослужащих; на программы развития; увеличение резервного фонда на 40 млрд грн (на защиту критической инфраструктуры в регионах и закупку необходимого оборудования в регионах (планы стойкости)".

                                            Правительство направляет дополнительные 10,8 млрд грн на закупку вооружения28.05.26, 10:48 • 1944 просмотра

                                            Юлия Шрамко

                                            ЭкономикаПолитика
                                            Государственный бюджет
                                            Энергетика
                                            Война в Украине
                                            Верховная Рада
                                            Европейский Союз
                                            Украина