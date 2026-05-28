Правительство направляет дополнительные 10,8 млрд грн на закупку вооружения
Киев • УНН
Кабмин направил 10,8 млрд грн на закупку вооружения и развитие ОПК. Деньги поступили от налогов и лицензионных сборов игорного бизнеса.
Правительство направляет из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны
По ее словам, 9 миллиардов гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. Еще почти два миллиарда — на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя.
Эти средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей
"Украинские военные и оружейники вместе совершают настоящую технологическую революцию, которую признают и союзники, и враг. Правительство делает все возможное, чтобы поддерживать эти изменения и помогать оперативно масштабировать новые технологии", – добавила Свириденко.
Украинским производителям вооружения упростили импорт иностранных компонентов - Минобороны22.05.26, 12:17 • 5028 просмотров