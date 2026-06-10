В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчиком

В Киеве сегодня простились с 12-летним Григорием-Федором Глушичем – подростком, погибшим в ДТП, которое произошло в Соломенском районе столицы 5 июня. Об этом сообщает УНН.

Сначала с парнем простились во дворе школы, где он учился.

А в 13:00 началось отпевание в Михайловском соборе. На церемонию прощания с погибшим мальчиком люди принесли живые белые цветы, как попросили ранее родственники Григория-Федора.

О подростке во время церемонии прощания вспоминали учителя, одноклассники и просто знакомые семьи.

Так, классная руководительница Григория-Федора рассказала журналистам, что в день гибели подросток пришел в класс, чтобы забрать личные вещи. Ученики уходили на летние каникулы и через несколько дней должны были отправиться в туристический поход.

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Дополнение

49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в палате больницы. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года".

Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.