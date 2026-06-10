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В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчиком

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В Киеве простились с 12-летним мальчиком, погибшим в ДТП в подземном переходе. Водителю Mercedes с десятью штрафами за нарушение ПДД объявили о подозрении.

В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчиком

В Киеве сегодня простились с 12-летним Григорием-Федором Глушичем – подростком, погибшим в ДТП, которое произошло в Соломенском районе столицы 5 июня. Об этом сообщает УНН.

Сначала с парнем простились во дворе школы, где он учился. 

А в 13:00 началось отпевание в Михайловском соборе. На церемонию прощания с погибшим мальчиком люди принесли живые белые цветы, как попросили ранее родственники Григория-Федора. 

О подростке во время церемонии прощания вспоминали учителя, одноклассники и просто знакомые семьи. 

Так, классная руководительница Григория-Федора рассказала журналистам, что в день гибели подросток пришел в класс, чтобы забрать личные вещи. Ученики уходили на летние каникулы и через несколько дней должны были отправиться в туристический поход.  

Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога08.06.26, 12:09 • 22835 просмотров

Дополнение

49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди. 

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в палате больницы. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года".

Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.  

Александра Василенко

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Киев