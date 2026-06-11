Германия предлагает направить €6,6 млрд фонда ЕС на помощь Украине, Польша против
Киев • УНН
Берлин хочет направить 6,6 млрд евро на новую помощь Украине. Польша требует эти деньги в качестве компенсации за уже предоставленное ВСУ вооружение.
Германия выступает за то, чтобы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые стали доступны после разблокировки Венгрией, были направлены непосредственно на поддержку Украины. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
По данным издания, Берлин предлагает не возвращать средства государствам-членам ЕС в качестве компенсации за уже переданное Украине оружие, а использовать их для дальнейшей военной помощи Киеву. В Министерстве обороны Германии подчеркнули, что фонд создавался как механизм европейской солидарности.
Польша требует полного возмещения
В то же время Польша выступает против такого подхода и настаивает на полном возврате средств за вооружение, которое уже было передано Украине. Варшава рассчитывает получить около 450 млн евро компенсации.
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По информации RMF24, Германия, скандинавские страны и частично Франция поддерживают идею использования большей части фонда для дальнейшей помощи Украине. Франция, в частности, соглашается на финансирование закупок для Киева при условии, что речь будет идти о европейском вооружении.
Польшу в этой позиции поддерживает Словакия, которая также требует полного возмещения за ранее переданную военную помощь Украине. Дальнейшее обсуждение вопроса состоится на техническом уровне, после чего его рассмотрят послы стран ЕС.
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