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Германия предлагает направить €6,6 млрд фонда ЕС на помощь Украине, Польша против

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Берлин хочет направить 6,6 млрд евро на новую помощь Украине. Польша требует эти деньги в качестве компенсации за уже предоставленное ВСУ вооружение.

Германия предлагает направить €6,6 млрд фонда ЕС на помощь Украине, Польша против

Германия выступает за то, чтобы 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые стали доступны после разблокировки Венгрией, были направлены непосредственно на поддержку Украины. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Берлин предлагает не возвращать средства государствам-членам ЕС в качестве компенсации за уже переданное Украине оружие, а использовать их для дальнейшей военной помощи Киеву. В Министерстве обороны Германии подчеркнули, что фонд создавался как механизм европейской солидарности.

Польша требует полного возмещения

В то же время Польша выступает против такого подхода и настаивает на полном возврате средств за вооружение, которое уже было передано Украине. Варшава рассчитывает получить около 450 млн евро компенсации.

Эти деньги – наши деньги. На практике меньше денег означает меньше денег для военных

– заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

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Польская сторона критикует предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас, которое предусматривает частичное возмещение странам-членам и направление части средств на обучение украинских военных и закупку вооружений для Украины.

В ЕС продолжаются споры по поводу распределения средств

По информации RMF24, Германия, скандинавские страны и частично Франция поддерживают идею использования большей части фонда для дальнейшей помощи Украине. Франция, в частности, соглашается на финансирование закупок для Киева при условии, что речь будет идти о европейском вооружении.

Польшу в этой позиции поддерживает Словакия, которая также требует полного возмещения за ранее переданную военную помощь Украине. Дальнейшее обсуждение вопроса состоится на техническом уровне, после чего его рассмотрят послы стран ЕС.

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Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейский Союз
Франция
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Словакия
Украина
Польша