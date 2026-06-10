МИД Украины призвал Польшу искать в прошлом основания для единства, а не раздора

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал обострение в отношениях между Украиной и Польшей вокруг темы УПА. Он призвал польскую сторону сосредоточиться на общих вызовах и искать в истории основания для объединения. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Георгий Тихий подчеркнул, что Украина рассматривает Польшу как союзника и друга и призывает сосредоточиваться на том, что объединяет обе страны.

Наш общий призыв к Польше — нашим союзникам, друзьям — давайте в прошлом искать повод для объединения по возможности, и искать основания для совместной борьбы с нашим общим врагом сейчас, который сейчас хочет уничтожить и Украину, и Польшу

Также, по его мнению, оценка исторических событий зависит от того, с какой целью к ним обращаются.

В прошлом можно искать разные вещи. Вопрос в том, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводы для разъединения, то мы их найдем, если ищем поводы для объединения и противостояния общему врагу — мы их тоже найдем