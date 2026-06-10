На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советов
Киев • УНН
УЗ ожидает 7 миллионов пассажиров за лето при спросе до семи человек на место. Для покупки билетов советуют использовать автовыкуп в приложении.
На одно место в поездах в пиковый летний период, как ожидается, будут претендовать до семи пассажиров, а всего планируется перевезти 7 млн пассажиров, сообщили в Укрзализныце и на этом фоне дали ряд советов, пишет УНН.
Детали
"Укрзализныця вошла в самый пиковый период 2024 года. Уже сейчас ежедневно мы имеем 340 тысяч запросов на билеты и перевозим 80 тысяч человек. В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет", - указали в УЗ.
"Чтобы быть максимально прозрачными в ответе на вопрос: "Где билеты?"", в Укрзализныце продолжают традицию летних отчетов - еженедельные данные по перевозке детских групп и военных, топовым направлениям и фактическим возможностям.
"В течение первой недели по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира, а рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозовая — он перевез более 13 тысяч человек. Всего планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн пассажиров", - говорится в сообщении.
Советы путешественникам
"Чтобы ваше путешествие состоялось, есть пара действенных способов. Основа основ - планирование заранее. Чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их. Старт продажи билетов - за 20 дней до даты выезда", - отметили в УЗ.
В компании также указали, что есть "эффективная опция автовыкупа". "Через приложение Укрзализныци вы выбираете необходимый поезд и дату. При появлении места в продаже программа выкупает его. Проверено тысячами пассажиров", - сообщили в УЗ.
Для военных и их семей, как сообщается, доступны билеты из спецрезерва. Их можно приобрести через приложение "Армия+".
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