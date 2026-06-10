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На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советов

Киев • УНН

 • 946 просмотра

УЗ ожидает 7 миллионов пассажиров за лето при спросе до семи человек на место. Для покупки билетов советуют использовать автовыкуп в приложении.

На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советов

На одно место в поездах в пиковый летний период, как ожидается, будут претендовать до семи пассажиров, а всего планируется перевезти 7 млн пассажиров, сообщили в Укрзализныце и на этом фоне дали ряд советов, пишет УНН.

Детали

"Укрзализныця вошла в самый пиковый период 2024 года. Уже сейчас ежедневно мы имеем 340 тысяч запросов на билеты и перевозим 80 тысяч человек. В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет", - указали в УЗ.

"Чтобы быть максимально прозрачными в ответе на вопрос: "Где билеты?"", в Укрзализныце продолжают традицию летних отчетов - еженедельные данные по перевозке детских групп и военных, топовым направлениям и фактическим возможностям.

"В течение первой недели по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира, а рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозовая — он перевез более 13 тысяч человек. Всего планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Советы путешественникам

"Чтобы ваше путешествие состоялось, есть пара действенных способов. Основа основ - планирование заранее. Чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их. Старт продажи билетов - за 20 дней до даты выезда", - отметили в УЗ.

В компании также указали, что есть "эффективная опция автовыкупа". "Через приложение Укрзализныци вы выбираете необходимый поезд и дату. При появлении места в продаже программа выкупает его. Проверено тысячами пассажиров", - сообщили в УЗ.

Для военных и их семей, как сообщается, доступны билеты из спецрезерва. Их можно приобрести через приложение "Армия+".

16 млрд грн выделили на новый механизм для "доступных тарифов" на билеты на поезда04.03.26, 08:25 • 4996 просмотров

Юлия Шрамко

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Техника
Социальная сеть
Украинская железная дорога
Львов