Цена на нефть резко выросла из-за угроз Трампа атаковать Иран
Киев • УНН
Brent подорожала до 93,10 доллара из-за угроз Трампа атаковать Иран. Президент США заявил о тайном сопровождении танкеров для сдерживания цен на рынке.
Цены на нефть резко выросли после новых угроз Трампа в адрес Ирана
Мировые цены на нефть в среду поднялись почти на 2 доллара за баррель после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности новых жестких ударов по Ирану в случае отсутствия мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на нефть Brent по итогам торгов выросли на 1,8% – до 93,10 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 2% и завершила день на уровне 90,03 доллара за баррель.
В течение дня котировки поднимались еще выше после того, как Трамп заявил, что Иран может снова подвергнуться атакам после ночного обмена ударами между сторонами, который стал одним из самых серьезных с момента апрельского прекращения огня.
Рынок реагирует на обострение
Позже цены частично отыграли рост после сообщения Трампа о том, что американские военные тайно сопровождали танкеры, перевозившие более 100 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив.
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Президент США заявил, что эта операция помогла сдержать подорожание энергоносителей. По его словам, без таких действий стоимость нефти могла бы достичь 250 долларов за баррель.
Накануне Трамп также написал в соцсети Truth Social, что Тегеран "заплатит цену" за якобы затягивание переговоров по мирному урегулированию.
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