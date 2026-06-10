Через Ормузский пролив было переправлено 200 кораблей в рамках "секретной миссии" - Трамп
Киев • УНН
Трамп сообщил об успешном проходе 200 судов через Ормузский пролив под контролем США. Это произошло после фактического закрытия пути Ираном из-за войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках "секретной миссии" через Ормузский пролив прошло 200 судов. По его словам, это США контролируют Ормузский пролив, а не Иран, передает УНН.
Детали
В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп написал: "Их армия разгромлена, и их экономика потеряна. Для Ирана все кончено!"
Утверждая, что более 200 коммерческих судов благополучно прошли через этот ключевой водный путь в рамках "секретной миссии", он добавил: "Этот невероятно успешный опыт стал возможен благодаря тому, что США контролируют Ормузский пролив, а не Иран".
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Издание отмечает, что президент США подвергся давлению из-за этого водного пути, который Иран фактически закрыл с началом войны.
Аналитики давно предупреждали, что Иран поступит именно так, но администрация Трампа, похоже, не планировала такого сценария, когда начала удары 28 февраля.
С того времени закрытие пролива повлияло на экономику во всем мире. Сегодняшние данные по инфляции показывают, что США не избежали последствий этой войны.
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