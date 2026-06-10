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Financial Times

Через Ормузский пролив было переправлено 200 кораблей в рамках "секретной миссии" - Трамп

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Трамп сообщил об успешном проходе 200 судов через Ормузский пролив под контролем США. Это произошло после фактического закрытия пути Ираном из-за войны.

Через Ормузский пролив было переправлено 200 кораблей в рамках "секретной миссии" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках "секретной миссии" через Ормузский пролив прошло 200 судов. По его словам, это США контролируют Ормузский пролив, а не Иран, передает УНН.

Детали

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп написал: "Их армия разгромлена, и их экономика потеряна. Для Ирана все кончено!"

Утверждая, что более 200 коммерческих судов благополучно прошли через этот ключевой водный путь в рамках "секретной миссии", он добавил: "Этот невероятно успешный опыт стал возможен благодаря тому, что США контролируют Ормузский пролив, а не Иран".

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Добавим

Издание отмечает, что президент США подвергся давлению из-за этого водного пути, который Иран фактически закрыл с началом войны.

Аналитики давно предупреждали, что Иран поступит именно так, но администрация Трампа, похоже, не планировала такого сценария, когда начала удары 28 февраля.

С того времени закрытие пролива повлияло на экономику во всем мире. Сегодняшние данные по инфляции показывают, что США не избежали последствий этой войны.

ОПЕК+ согласовал четвертое повышение квот на добычу нефти после закрытия Ормузского пролива07.06.26, 17:52 • 6732 просмотра

Антонина Туманова

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Война в Украине
Truth Social
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран