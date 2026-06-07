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ОПЕК+ согласовал четвертое повышение квот на добычу нефти после закрытия Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Альянс ОПЕК+ согласовал рост добычи на 188 тысяч баррелей в сутки с июля. Семь стран планируют полностью отменить ограничения до конца сентября.

ОПЕК+ согласовал четвертое повышение квот на добычу нефти после закрытия Ормузского пролива

По словам трех источников в ОПЕК+, в воскресенье альянс намерен договориться о четвертом за последние несколько месяцев повышении целевых показателей добычи нефти, несмотря на то, что война США с Ираном до сих пор не позволяет нескольким членам группы увеличить добычу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Война сократила потоки нефти через Ормузский пролив, вызвав крупнейший в мире кризис поставок, поскольку ключевые члены ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, не могут полностью обеспечивать клиентов с конца февраля. Кризис для ОПЕК+ углубился после того, как Объединенные Арабские Эмираты вышли из Организации стран-экспортеров нефти спустя почти 60 лет членства.

Семь ключевых членов ОПЕК+, объединяющей страны ОПЕК и союзных производителей, в частности Россию, увеличили свои квоты на добычу с апреля по июнь почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Фактически же добыча группы резко сократилась из-за ограничений экспорта со стороны стран Персидского залива — в апреле она составила в среднем 33,19 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале, согласно данным ОПЕК.

В воскресенье семь стран решили повысить целевые показатели еще на 188 тысяч баррелей в сутки с июля, говорится в заявлении ОПЕК. Это соответствует июньскому повышению, которое было скорректировано с 206 тысяч баррелей в сутки в мае и апреле с учетом выхода ОАЭ.

Увеличение добычи ОПЕК+ мало что значит, пока Ормузский пролив остается закрытым. Когда пролив откроют, рынок может очень быстро перейти от страха дефицита к страху избытка

- заявил аналитик Rystad и бывший представитель ОПЕК Хорхе Леон.

В пятницу цены на нефть снизились примерно до 93 долларов за баррель, так как трейдеры стали более уверенными в том, что возобновление конфликта между США и Ираном становится менее вероятным. До начала войны цены были близки к 72 долларам.

ОПЕК+ предупредили о длительных последствиях блокады Ормузского пролива02.06.26, 02:15 • 5194 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
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