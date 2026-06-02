ОПЕК+ предупредили о длительных последствиях блокады Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Блокада Ормузского пролива будет влиять на мировой рынок нефти до конца 2026 года. Эксперты прогнозируют длительное восстановление логистики и высокие цены.

Эксперты нефтяного рынка предупредили страны ОПЕК+, что последствия блокировки Ормузского пролива будут ощущаться как минимум до конца 2026 года, даже если ключевой морской путь будет быстро открыт. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Такую оценку аналитики и консультанты озвучили во время технической встречи в штаб-квартире ОПЕК в Вене. По словам участников мероприятия, восстановление логистики и возвращение к довоенному уровню поставок потребует многих месяцев.

Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и газа, был фактически заблокирован после начала войны между американо-израильским альянсом и Ираном. Это вызвало резкий рост цен на бензин, дизельное и авиационное топливо.

Рынок готовится к длительным перебоям

Оценки экспертов совпадают с прогнозом руководителя энергетической компании Adnoc Султана Аль-Джабера, который ранее заявил, что полное восстановление нефтяных потоков с Ближнего Востока может затянуться до 2027 года даже в случае быстрого завершения конфликта.

Во вторник в ОПЕК состоится заседание Совета экономической комиссии, а 7 июня министры стран альянса проведут онлайн-встречу для оценки ситуации на мировом нефтяном рынке.

