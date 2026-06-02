ОПЕК+ предупредили о длительных последствиях блокады Ормузского пролива

Эксперты нефтяного рынка предупредили страны ОПЕК+, что последствия блокировки Ормузского пролива будут ощущаться как минимум до конца 2026 года, даже если ключевой морской путь будет быстро открыт. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Такую оценку аналитики и консультанты озвучили во время технической встречи в штаб-квартире ОПЕК в Вене. По словам участников мероприятия, восстановление логистики и возвращение к довоенному уровню поставок потребует многих месяцев.

Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти и газа, был фактически заблокирован после начала войны между американо-израильским альянсом и Ираном. Это вызвало резкий рост цен на бензин, дизельное и авиационное топливо.

Рынок готовится к длительным перебоям

Оценки экспертов совпадают с прогнозом руководителя энергетической компании Adnoc Султана Аль-Джабера, который ранее заявил, что полное восстановление нефтяных потоков с Ближнего Востока может затянуться до 2027 года даже в случае быстрого завершения конфликта.

Во вторник в ОПЕК состоится заседание Совета экономической комиссии, а 7 июня министры стран альянса проведут онлайн-встречу для оценки ситуации на мировом нефтяном рынке.

