Трамп анонсировал новую мощную атаку на Иран
Киев • УНН
Трамп заявил о праве атаковать Иран из-за того, что беспилотник сбил вертолет Apache. Президент США анонсировал новые мощные удары по стране уже сегодня.
Президент США Дональд Трамп анонсировал новый сильный удар по Ирану, а также добавил, что Америка имеет право это сделать, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В Овальном кабинете репортер попросил Дональда Трампа подробнее рассказать о своем утверждении, что Ирану "придется заплатить за это".
"Ну, мы будем нападать на них, нападать на них очень сильно", — говорит президент.
Репортер просит его уточнить, является ли это возобновлением бомбардировок.
"Да, ну, судя по вертолету, я думаю, мы имеем право это сделать", — говорит Трамп.
Добавим
Ранее Трамп обвинил Иран в использовании беспилотника для того, чтобы сбить вертолет Apache у побережья Омана.
Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"09.06.26, 20:19 • 3592 просмотра
"Мы сильно ударили по ним вчера, и мы снова сильно ударим по ним сегодня — на случай, если вы пропустите, на случай, если вы не включите телевизор".
Ранее Трамп заявлял, что было бы бессмысленно объявлять о нападениях перед тем, как их осуществить.