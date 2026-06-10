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Трамп анонсировал новую мощную атаку на Иран

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Трамп заявил о праве атаковать Иран из-за того, что беспилотник сбил вертолет Apache. Президент США анонсировал новые мощные удары по стране уже сегодня.

Трамп анонсировал новую мощную атаку на Иран

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый сильный удар по Ирану, а также добавил, что Америка имеет право это сделать, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В Овальном кабинете репортер попросил Дональда Трампа подробнее рассказать о своем утверждении, что Ирану "придется заплатить за это".

"Ну, мы будем нападать на них, нападать на них очень сильно", — говорит президент.

Репортер просит его уточнить, является ли это возобновлением бомбардировок.

"Да, ну, судя по вертолету, я думаю, мы имеем право это сделать", — говорит Трамп.

Добавим

Ранее Трамп обвинил Иран в использовании беспилотника для того, чтобы сбить вертолет Apache у побережья Омана.

Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"09.06.26, 20:19 • 3592 просмотра

"Мы сильно ударили по ним вчера, и мы снова сильно ударим по ним сегодня — на случай, если вы пропустите, на случай, если вы не включите телевизор".

Ранее Трамп заявлял, что было бы бессмысленно объявлять о нападениях перед тем, как их осуществить.

Антонина Туманова

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