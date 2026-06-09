Трамп говорит, что Иран сбил вертолет Apache, и США должны "отреагировать"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные сообщили ему, что Иран сбил армейский вертолет Apache, который упал у побережья Омана, добавив, что США "необходимо должны отреагировать на эту атаку", передает УНН со ссылкой на CNN.

Меня только что проинформировали наши Великие Военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. В этом участвовали два пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты неизбежно должны отреагировать на эту атаку – написал он в сообщении на Truth Social.

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Издание отмечает, что беспилотный катер США спас двух членов экипажа вертолета. Этот инцидент стал первой потерей вертолета Apache с начала конфликта с Ираном.

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