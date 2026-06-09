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Вэнс признал, что интересы США и Израиля в отношении Ирана могут «расходиться»

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Вэнс заявил, что США будут руководствоваться собственными интересами в отношениях с Ираном. Главная цель Вашингтона — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Вэнс признал, что интересы США и Израиля в отношении Ирана могут «расходиться»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что хотя Соединенные Штаты и Израиль имеют общие интересы, подход Вашингтона к Тегерану будет руководствоваться тем, что президент США Дональд Трамп считает лучшим для США, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Замечания Вэнса в понедельник прозвучали на фоне сообщений о напряженности в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за ракетных ударов по Ирану и того, что израильский лидер предпочитает более жесткий подход.

"У израильтян и Соединенных Штатов много общих интересов", — сказал Вэнс.

"Но у нас также есть некоторые ситуации, когда наши интересы расходятся, и я думаю, что президент здесь очень четко заявил, что хотя у Израиля, очевидно, есть определенные цели, главная цель Соединенных Штатов в Иране — обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия", — добавил он.

"За последние полтора года мы создали необходимое пространство, где президент считает — и я думаю, что он прав — что мы можем достичь долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана", — сказал Вэнс.

"Израилю это может нравиться, может не нравиться, но, по сути, мы считаем, что это в лучших интересах Соединенных Штатов Америки", — сказал он, добавив, что Вашингтон будет продолжать стремиться к этой цели, потому что "именно для этого и был избран президент Соединенных Штатов".

Трамп заявил, что США «объявят о полной победе» над Ираном в течение следующих двух недель09.06.26, 11:27 • 2694 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Израиль
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран