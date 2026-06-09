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Трамп заявил, что США «объявят о полной победе» над Ираном в течение следующих двух недель

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Трамп заявил о готовности Ирана отказаться от ядерного оружия ради новой сделки. Он ожидает победы через две недели и падения цен на нефть.

Трамп заявил, что США «объявят о полной победе» над Ираном в течение следующих двух недель

Президент Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели. Об этом он заявил во время телемитинга в поддержку сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, который во вторник участвует в праймериз, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень хорошую сделку. Они готовы отдать нам все, они готовы полностью отказаться от ядерного оружия", - сказал Трамп.

"Я думаю, что мы выиграем эту битву, но настоящую победу вы увидите в течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе. Это будет абсолютная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть стремительно упадут", - отметил Трамп.

Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда он дает обещания о значительном прогрессе за "две недели". Режим прекращения огня с Ираном, объявленный 7 апреля, изначально должен был продлиться две недели, пока стороны дорабатывали соглашение о прекращении войны.

Трамп требует от Израиля и Ирана "прекратить стрелять" и заявил о стремлении обеих сторон к "прекращению огня"08.06.26, 13:59 • 3464 просмотра

Ольга Розгон

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Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран