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Нефтяные танкеры разворачиваются в Красном море, поскольку хуситы угрожают торговым судам - СМИ

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Четыре судна, направлявшиеся к Баб-эль-Мандебскому проливу, повернули назад из-за угроз хуситов. Пролив является важным маршрутом для экспорта саудовской нефти.

Нефтяные танкеры разворачиваются в Красном море, поскольку хуситы угрожают торговым судам - СМИ

Четыре судна, направлявшиеся к проливу Баб-эль-Мандеб в Красном море, повернули назад, поскольку повстанцы-хуситы в Йемене угрожают заблокировать еще один важный нефтеперерабатывающий узел, передает УНН со ссылкой на CNN.

Компания Kpler, занимающаяся анализом торговой ситуации, выявила четыре "реальных случая разворота" на этом водном пути, соединяющем Красное море с Аравийским морем и Индийским океаном, говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Пролив Баб-эль-Мандеб стал важной альтернативой Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Хуситы предупреждали саудовские суда о недопустимости транзита через пролив, который, по данным Kpler, за последний месяц стал каналом около 6,2 миллионов баррелей нефти в день, что составляет около 6% мирового предложения нефти. Подавляющее большинство этой нефти – саудовская.

Компания Windward Intelligence, еще одна фирма, занимающаяся морской аналитикой, сообщила во вторник, что пять танкеров, направлявшихся в пролив Баб-эль-Мандеб, развернулись из-за угрозы со стороны хуситов, "четверо из них перевозили грузы саудовского происхождения".

Полная блокада Баб-эль-Мандеба может снова поднять цены на нефть выше 100 долларов за баррель, считает Дэн Пикеринг, главный инвестиционный директор Pickering Energy Partners.

Трамп отмахнулся от угрозы блокады Красного моря хуситами21.07.26, 19:43 • 3562 просмотра

Антонина Туманова

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Саудовская Аравия
Йемен