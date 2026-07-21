Трамп отмахнулся от угрозы блокады Красного моря хуситами

Президент США Дональд Трамп во вторник отмахнулся от угрозы блокады Красного моря со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, заявив журналистам: "Если что-то подобное произойдет, нам просто придется этим заняться", передает УНН.

"Пока этого не произошло. Возможно, произойдет, но мы этим займемся", — сказал он из Овального кабинета. "Мы уже делали это с хуситами, и с тех пор, как мы это сделали, мы от них давно ничего не слышали".

Издание отмечает, что морская блокада Красного моря может открыть новый фронт в войне США с Ираном, еще больше сузив поток нефти Ближнего Востока.

Силы хуситов в Йемене предупредили саудовские суда воздержаться от использования Красного моря в сообщении, переданном в понедельник судам, работающим на этом жизненно важном водном пути. Это уже влияет на судоходство и вызывает беспокойство у корпораций, заявил ранее во вторник CNN менеджер по рискам одной из компаний из списка Fortune 500.

Трамп отказался уточнять, как США отреагируют, если хуситы попытаются перекрыть водный путь, вместо этого сославшись на предыдущие удары по этой группировке.

"Мы около 45 дней проводили очень мощные операции против хуситов, и у нас не было с ними никаких проблем", - сказал он. "У них тоже не было проблем с нами в течение длительного времени, в том числе и во время этого конфликта".

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии на фоне обострения между США и Ираном