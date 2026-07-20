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Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии на фоне обострения между США и Ираном

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Мировые цены на нефть кратковременно выросли из-за опасений по поводу перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии на фоне обострения между США и Ираном

Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что может открыть новый фронт в противостоянии между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, заявление хуситов прозвучало несмотря на сигналы о возможном возобновлении дипломатических переговоров между Тегераном и Вашингтоном, направленных на сдерживание дальнейшей эскалации. Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что получило через посредников "предложения", однако не раскрыло их содержания.

Reuters отмечает, что после заявления хуситов мировые цены на нефть кратковременно выросли, однако затем снизились из-за надежд рынков на дипломатическое урегулирование. В то же время стоимость страхования судоходства через Красное море увеличилась из-за роста рисков для торговых перевозок.

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По данным агентства, Иран оказывает давление на хуситов, чтобы они перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив в случае продолжения американских ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Reuters подчеркивает, что полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может сократить мировые поставки нефти примерно на 7%, поскольку значительная часть экспорта саудовской нефти потеряет возможность покидать регион. Это может еще больше ухудшить ситуацию на энергетическом рынке, который уже понес потери из-за боевых действий в районе Персидского залива.

Иран попросил хуситов быть готовыми перекрыть Красное море в случае удара США - Reuters16.07.26, 17:33 • 6170 просмотров

Степан Гафтко

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