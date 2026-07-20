Цена нефти Brent превысила 90 долларов из-за эскалации между США и Ираном
Киев • УНН
Цена нефти Brent выросла до 91 доллара за баррель из-за обострения конфликта между США и Ираном. Иран заявил о срыве режима прекращения огня, что усиливает риски перебоев поставок через Ормузский пролив.
Цена нефти марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель после обострения конфликта между США и Ираном и атак на объекты в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Глобальный эталон Brent вырос более чем на 3% – до около 91 доллара за баррель, что стало самым высоким уровнем с середины июня. В то же время американская нефть West Texas Intermediate торговалась вблизи 85 долларов за баррель.
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По данным Bloomberg, Иран заявил, что режим прекращения огня с США фактически сорван, что усиливает риски перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив.
Иранские ВМС сообщили, что остановили четыре неидентифицированных судна, которые пытались пройти через пролив. По их утверждениям, два судна были остановлены после инцидентов, а еще два изменили курс после предупреждений.
Кроме того, Kuwait Petroleum Corp. заявила, что в субботу иранский удар нанес значительный ущерб одному из нефтяных объектов в Кувейте.
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Старший аналитик MST Marquee Сол Кавоник отметил, что дальнейший рост цен возможен в случае новых атак на нефтяную инфраструктуру региона или успешных попыток йеменских хуситов нарушить судоходство через Красное море.
Поддерживаемые Ираном хуситы уже неоднократно атаковали судоходство в Красном море, а на прошлой неделе пригрозили ударами по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
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