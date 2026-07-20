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Через Ормузский пролив проходит около двух третей довоенного объема перевозок – министр энергетики США

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что через Ормузский пролив ежесуточно транспортируется 14 млн баррелей нефти, что составляет две трети довоенного объема. Он опроверг сообщения об остановке судоходства.

Через Ормузский пролив проходит около двух третей довоенного объема перевозок – министр энергетики США

Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление боевых действий с участием Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире ABC News, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Райта, в настоящее время через Ормузский пролив ежесуточно транспортируется чуть менее 14 миллионов баррелей нефти из региона Персидского залива. Это составляет примерно две трети от объема перевозок, который фиксировался до начала эскалации.

У нас чуть менее 14 миллионов баррелей в день из региона Персидского залива. Это две трети объема доконфликтного трафика. Еще не 100%, но сейчас объем составляет две трети

– сказал Райт.

Райт опроверг сообщения об остановке судоходства

Министр также заявил, что информация о почти полном прекращении судоходства в Ормузском проливе не соответствует действительности.

Почти все публичные данные, которые я видел, являются неверными

– подчеркнул он.

По словам Райта, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы обеспечить беспрепятственную транспортировку нефти, газа и других грузов через Ормузский пролив независимо от действий Ирана.

США не меняют позицию по Ирану

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Райт назвал нынешнюю эскалацию возобновлением боевых действий после безрезультатной паузы в переговорах.

В то же время он подчеркнул, что стратегическая цель президента США Дональда Трампа остается неизменной – не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Миссия президента важна для мира на Ближнем Востоке и мира во всем мире

– заявил Крис Райт.

США нанесли новые удары по Ирану после гибели двух военных в Иордании19.07.26, 03:16 • 3766 просмотров

Степан Гафтко

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