Через Ормузский пролив проходит около двух третей довоенного объема перевозок – министр энергетики США

Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление боевых действий с участием Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире ABC News, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Райта, в настоящее время через Ормузский пролив ежесуточно транспортируется чуть менее 14 миллионов баррелей нефти из региона Персидского залива. Это составляет примерно две трети от объема перевозок, который фиксировался до начала эскалации.

У нас чуть менее 14 миллионов баррелей в день из региона Персидского залива. Это две трети объема доконфликтного трафика. Еще не 100%, но сейчас объем составляет две трети – сказал Райт.

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Министр также заявил, что информация о почти полном прекращении судоходства в Ормузском проливе не соответствует действительности.

Почти все публичные данные, которые я видел, являются неверными – подчеркнул он.

По словам Райта, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы обеспечить беспрепятственную транспортировку нефти, газа и других грузов через Ормузский пролив независимо от действий Ирана.

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Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Райт назвал нынешнюю эскалацию возобновлением боевых действий после безрезультатной паузы в переговорах.

В то же время он подчеркнул, что стратегическая цель президента США Дональда Трампа остается неизменной – не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Миссия президента важна для мира на Ближнем Востоке и мира во всем мире – заявил Крис Райт.

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