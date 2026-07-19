Иран второй раз за два дня атаковал электростанцию и опреснительный завод в Кувейте
Киев • УНН
Иран нанёс второй удар по электростанции и опреснительному заводу в Кувейте, вызвав пожар. Кувейт является одной из стран, которые наиболее часто подвергаются атакам Ирана с момента возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном.
Министерство электроэнергии, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта сообщило в своем заявлении, опубликованном недавно, что Иран во второй раз за два дня атаковал электростанцию и опреснительный завод в Кувейте, на фоне продолжающихся иранских ударов по региональным союзникам США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Иранский удар был "мерзким", заявило министерство, назвав его "второй враждебной атакой за два дня".
В результате возник пожар, который затронул "большое количество энергоблоков", сообщило министерство, что привело к активации планов действий в чрезвычайных ситуациях для поддержания стабильности электросистемы завода.
Вчерашняя атака также привела к пожару на заводе, но только в "одном из его компонентов", согласно заявлению министерства.
Аналогичная атака произошла и в пятницу, сообщило министерство, после чего энергоблоки кувейтской электростанции и опреснительного завода были повреждены в результате пожара, вызванного иранским ударом.
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Издание отмечает, что Кувейт является одной из стран, которые чаще всего подвергаются атакам Ирана с момента возобновления боевых действий между Тегераном и Вашингтоном. В Кувейте опреснение воды покрывает около 90% потребностей в пресной воде.