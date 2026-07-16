Иран попросил хуситов быть готовыми перекрыть Красное море в случае удара США - Reuters
Киев • УНН
Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре. Хуситы завершили подготовку к нападению на суда вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.
Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море в случае, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Эта идея обсуждалась в руководстве Исламской Республики Иран, соответствующее сообщение было передано союзникам-хуситам, сообщили два высокопоставленных иранских источника и один региональный источник, осведомленный в этом вопросе, на условиях анонимности.
В то же время источник, близкий к хуситам, сообщил, что группировка завершила подготовку к нападению на суда, развернув ракеты и беспилотники вблизи Баб-эль-Мандебского пролива - ворот в Красное море - в горной местности Йемена, откуда открывается вид на Аденский залив, и ждет приказа о начале операции
Представители Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые уже находятся в Йемене, будут контролировать решение о том, когда закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщил источник, близкий к хуситам.
Напомним
Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе и атаке беспилотниками по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии в ответ на авиаудары по международному аэропорту Саны.