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Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сообщил о первом сбитии российского истребителя украинским F-16. Заявление прозвучало во время слушаний в Сенате 21 июля.

Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США

Украинский истребитель американского производства F-16 впервые уничтожил российский истребитель в воздухе, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США американский генерал Ден Кейн во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената США 21 июля, пишет УНН.

Я хочу подчеркнуть невероятную работу, которую выполняет украинская промышленная база, расширяя собственные возможности. Она охватывает как возможности класса "земля-воздух", так и возможности класса "воздух-воздух". Отмечу, что недавно у нас было первое уничтожение самолета в воздухе, когда украинский F-16 сбил российский истребитель. Поэтому я думаю, что их способность масштабировать свою эшелонированную оборону значительно улучшилась за последние несколько лет благодаря помощи и поддержке многих

- сказал Кейн.

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Юлия Шрамко

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