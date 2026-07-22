Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США

Украинский истребитель американского производства F-16 впервые уничтожил российский истребитель в воздухе, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США американский генерал Ден Кейн во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената США 21 июля, пишет УНН.

Я хочу подчеркнуть невероятную работу, которую выполняет украинская промышленная база, расширяя собственные возможности. Она охватывает как возможности класса "земля-воздух", так и возможности класса "воздух-воздух". Отмечу, что недавно у нас было первое уничтожение самолета в воздухе, когда украинский F-16 сбил российский истребитель. Поэтому я думаю, что их способность масштабировать свою эшелонированную оборону значительно улучшилась за последние несколько лет благодаря помощи и поддержке многих