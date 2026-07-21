Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение истребителя МиГ-29 и ЗРПК Панцирь-С1 на аэродроме Халино. Операцию провела 15 отдельная бригада артиллерийской разведки Черный лес.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение истребителя МиГ-29 и ЗРПК "Панцирь-С1" противника на аэродроме "Халино" в Курской области, пишет УНН.
15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" успешно провела операцию на аэродроме "Халино" в Курской области. Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Далее будет. Слава Украине!
Генштаб подтвердил поражение РЛС, складов и пунктов управления дронами оккупантов21.07.26, 13:49 • 2722 просмотра