Генштаб подтвердил поражение РЛС, складов и пунктов управления дронами оккупантов
Киев • УНН
20-21 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов РФ. Среди пораженных целей — радиолокационная станция «Буссоль-С» в Херсонской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции "Буссоль-С", складов, пунктов управления БПЛА и других военных объектов противника, пишет УНН.
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"20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении Генштаба.
Поражена радиолокационная станция "Буссоль-С" в районе Хорлов Херсонской области
Радиолокационная станция "Буссоль-С", как отмечается, предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/вмф рф.
"Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области и склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области рф. Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области", — сообщили в Генштабе.
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