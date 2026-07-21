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Генштаб подтвердил поражение РЛС, складов и пунктов управления дронами оккупантов

Киев • УНН

 • 2720 просмотра

20-21 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов РФ. Среди пораженных целей — радиолокационная станция «Буссоль-С» в Херсонской области.

Генштаб подтвердил поражение РЛС, складов и пунктов управления дронами оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции "Буссоль-С", складов, пунктов управления БПЛА и других военных объектов противника, пишет УНН.

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"20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Поражена радиолокационная станция "Буссоль-С" в районе Хорлов Херсонской области

- указали в Генштабе.

Радиолокационная станция "Буссоль-С", как отмечается, предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/вмф рф.

"Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области и склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области рф. Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

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Юлия Шрамко

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