Украина пообещала МВФ отменить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду
Киев • УНН
Украина взяла на себя обязательства перед МВФ постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. При этом планируется обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств.
Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В то же время Украина должна обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике, передает УНН.
Детали
Мы решительно настроены на реализацию амбициозной программы реформ, направленной на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые обострились из-за войны россии. Восстановление устойчивости сектора и уменьшение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление для домохозяйств до уровня возмещения расходов с одновременным обеспечением достаточной и адресно направленной поддержки для защиты уязвимых домохозяйств. Возвращение к ценам, которые полностью отражают рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны
В меморандуме указывается, что до конца июля 2026 года Министерство энергетики подготовит проект Дорожной карты постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом имплементации с четкими временными рамками.
До конца декабря 2026 года, на основе этого проекта, и с учетом предложений заинтересованных сторон, Кабмин доработает и утвердит дорожную карту, которая будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора, в координации с Европейской Комиссией.
Дорожная карта будет содержать описание шагов, необходимых для реформирования ПСО с целью постепенной либерализации рыночных цен после отмены военного положения и обеспечения надлежащей защиты уязвимых потребителей, а также подготовительных мер, которые должны быть реализованы до завершения военного положения. Чтобы обеспечить фискальную устойчивость предложенной реформы, мы проведем и опубликуем технический анализ, в котором количественно оцениваются расходы на квазифискальную деятельность, вызванные ценовыми ограничениями и выполнением ПСО в секторах электроэнергетики, газоснабжения и отопления, влияние существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения расходов при условии обеспечения надлежащей социальной защиты, с учетом выводов программы технической помощи МВФ для Министерства энергетики (структурный маяк, конец июля 2026 года, предложено перенесение на конец октября 2026 года)
Как отмечается в документе, до конца февраля 2027 года, опираясь на выводы технической помощи, будет проведена оценка бюджетных и социальных последствий возможного корректирования тарифов на коммунальные услуги для существующих и новых бенефициаров, имеющих право на получение помощи в рамках действующего механизма субсидирования, в частности путем моделирования различных сценариев относительно охвата, достаточности и бюджетных потребностей.
Любые изменения в политике будут направлены на защиту уязвимых домохозяйств, сохранение платежной дисциплины и обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе.
После принятия дорожной карты и с целью поддержки восстановления и ремонта мы будем планировать постепенное корректирование тарифов на электроэнергию и одновременно обеспечим соответствующий уровень субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Эти повышения могут начаться при необходимости, с учетом развития военных действий. Чтобы сделать возможным будущее корректирование тарифов на газ, отопление и горячую воду для домохозяйств, мы намерены подготовить изменения в закон № 2479-IX, отменив мораторий на повышение цен. После отмены моратория мы будем постепенно повышать цены на газ, одновременно осуществляя соответствующие корректировки в субсидиях на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Это обеспечит необходимые ресурсы для поддержания достаточного уровня поставки газа и отопления
В августе 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7427 (закон № 2479-IX), который предусматривает, что в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, запрещается повышение тарифов на:
- услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;
- тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;
- услуги по поставке тепловой энергии для населения
и поставку горячей воды для населения.
Дополнение
Согласно меморандуму об экономической и финансовой политике по программе МВФ для Украины, принятому в феврале, до конца июня 2026 года, на основе предложения Министерства энергетики и с привлечением заинтересованных сторон, Кабмин должен был принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с ограниченным по времени планом реализации на период после введения военного положения.
Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предложенной реформы, подписанты намерены провести и опубликовать "технический анализ, который количественно определит расходы на квотные финансовые операции (QFA), возникающие вследствие ограничения цен и обязательных опционных услуг (ПСО) в секторах электроэнергетики, газа и отопления, масштабы существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения расходов, обеспечивая при этом надлежащую социальную защиту, опираясь на выводы технической помощи МВФ Министерству энергетики (структурный ориентир, конец июля 2026 года)"
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами27.02.26, 12:21 • 67471 просмотр
Напомним
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что открывает доступ к новому траншу в размере 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ), или около 690 млн долларов.