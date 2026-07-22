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Украина пообещала МВФ отменить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Украина взяла на себя обязательства перед МВФ постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. При этом планируется обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств.

Украина пообещала МВФ отменить мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду

Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду. В то же время Украина должна обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике, передает УНН.

Детали

Мы решительно настроены на реализацию амбициозной программы реформ, направленной на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые обострились из-за войны россии. Восстановление устойчивости сектора и уменьшение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление для домохозяйств до уровня возмещения расходов с одновременным обеспечением достаточной и адресно направленной поддержки для защиты уязвимых домохозяйств. Возвращение к ценам, которые полностью отражают рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны

- говорится в меморандуме.

В меморандуме указывается, что до конца июля 2026 года Министерство энергетики подготовит проект Дорожной карты постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом имплементации с четкими временными рамками.

До конца декабря 2026 года, на основе этого проекта, и с учетом предложений заинтересованных сторон, Кабмин доработает и утвердит дорожную карту, которая будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора, в координации с Европейской Комиссией.

Дорожная карта будет содержать описание шагов, необходимых для реформирования ПСО с целью постепенной либерализации рыночных цен после отмены военного положения и обеспечения надлежащей защиты уязвимых потребителей, а также подготовительных мер, которые должны быть реализованы до завершения военного положения. Чтобы обеспечить фискальную устойчивость предложенной реформы, мы проведем и опубликуем технический анализ, в котором количественно оцениваются расходы на квазифискальную деятельность, вызванные ценовыми ограничениями и выполнением ПСО в секторах электроэнергетики, газоснабжения и отопления, влияние существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения расходов при условии обеспечения надлежащей социальной защиты, с учетом выводов программы технической помощи МВФ для Министерства энергетики (структурный маяк, конец июля 2026 года, предложено перенесение на конец октября 2026 года)

- отмечается в меморандуме.

Как отмечается в документе, до конца февраля 2027 года, опираясь на выводы технической помощи, будет проведена оценка бюджетных и социальных последствий возможного корректирования тарифов на коммунальные услуги для существующих и новых бенефициаров, имеющих право на получение помощи в рамках действующего механизма субсидирования, в частности путем моделирования различных сценариев относительно охвата, достаточности и бюджетных потребностей.

Любые изменения в политике будут направлены на защиту уязвимых домохозяйств, сохранение платежной дисциплины и обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе.

После принятия дорожной карты и с целью поддержки восстановления и ремонта мы будем планировать постепенное корректирование тарифов на электроэнергию и одновременно обеспечим соответствующий уровень субсидий на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Эти повышения могут начаться при необходимости, с учетом развития военных действий. Чтобы сделать возможным будущее корректирование тарифов на газ, отопление и горячую воду для домохозяйств, мы намерены подготовить изменения в закон № 2479-IX, отменив мораторий на повышение цен. После отмены моратория мы будем постепенно повышать цены на газ, одновременно осуществляя соответствующие корректировки в субсидиях на коммунальные услуги для защиты уязвимых домохозяйств. Это обеспечит необходимые ресурсы для поддержания достаточного уровня поставки газа и отопления

- отмечается в меморандуме.

В августе 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7427 (закон № 2479-IX), который предусматривает, что в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, запрещается повышение тарифов на:

  • услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;
    • тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;
      • услуги по поставке тепловой энергии для населения и поставку горячей воды для населения.

        Дополнение

        Согласно меморандуму об экономической и финансовой политике по программе МВФ для Украины, принятому в феврале, до конца июня 2026 года, на основе предложения Министерства энергетики и с привлечением заинтересованных сторон, Кабмин должен был принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с ограниченным по времени планом реализации на период после введения военного положения.

        Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предложенной реформы, подписанты намерены провести и опубликовать "технический анализ, который количественно определит расходы на квотные финансовые операции (QFA), возникающие вследствие ограничения цен и обязательных опционных услуг (ПСО) в секторах электроэнергетики, газа и отопления, масштабы существующих субсидий и сценарии реформ для достижения постепенного возмещения расходов, обеспечивая при этом надлежащую социальную защиту, опираясь на выводы технической помощи МВФ Министерству энергетики (структурный ориентир, конец июля 2026 года)"

         - указывалось в меморандуме.

        Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами27.02.26, 12:21 • 67471 просмотр

        Напомним

        Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что открывает доступ к новому траншу в размере 503 млн специальных прав заимствования (СПЗ), или около 690 млн долларов.

        Павел Башинский

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