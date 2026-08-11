Во Франции из-за нашествия медуз остановили три реактора АЭС
Киев • УНН
Во французском Гравлине из-за наплыва медуз остановили три реактора АЭС, еще один работает с ограничениями. Оператор EDF сообщил, что животные мешают работе, но безопасности ничто не угрожает.
Во французском Гравлине на побережье Ла-Манша из-за нашествия медуз пришлось остановить сразу три реактора АЭС. Еще один работает с ограничениями. Оператор станции EDF сообщил, что животные мешают работе — АЭС нуждается в чистой воде, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Медузы уже не впервые доставляют проблемы атомной электростанции. В прошлом году они уже массово попадали в фильтры водяных насосных установок. Тогда реакторы также пришлось отключить от сети на несколько дней. Как именно животные помешали работе на этот раз, EDF не сообщила. По утверждению оператора, никаких последствий для безопасности электростанции, сотрудников или окружающей среды нет.
Медузы остановили четыре реактора крупнейшей французской АЭС12.08.25, 05:08 • 4523 просмотра
Добавим
Атомная электростанция Гравлин расположена между Кале и Дюнкерком на северном побережье Франции, имеет шесть реакторов и относится к важнейшим атомным объектам Франции.