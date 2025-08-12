$41.390.07
Медузы остановили четыре реактора крупнейшей французской АЭС

Киев • УНН

 224 просмотра

Четыре реактора французской АЭС "Гравлин" остановлены из-за скопления медуз в системах охлаждения. Оператор связывает это с повышением температуры воды из-за глобального потепления.

Медузы остановили четыре реактора крупнейшей французской АЭС

Четыре реактора на французской атомной электростанции "Гравлин" были остановлены из-за скопления медуз в системах охлаждения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации оператора станции EDF, нашествие медуз, вероятно, связано с повышением температуры воды из-за глобального потепления.

Медузы размножаются быстрее, когда вода теплее, и поскольку такие районы, как Северное море, становятся теплее, репродуктивное окно становится все шире

- сказал консультант по морской биологии Национального управления океанических и атмосферных исследований США Дерек Райт.

По его словам, инвазивные виды в море, скорее всего, привезли на танкерах.

Они попадают в балластные цистерны в одном порту и часто выкачиваются в воды на другом конце земного шара. ... Все говорят о чистоте ядерной энергетики, но мы не думаем о непреднамеренных последствиях теплового загрязнения

- пояснил эксперт.

В EDF заявили, что не знают, какие именно виды медуз привели к остановке реактора. Там заверили, что команды специалистов работают над безопасным перезапуском.

Справка

АЭС "Гравлин" - действующая атомная электростанция на севере Франции в регионе Нор - Па-де-Кале. Она занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе место в Европе (после Запорожской АЭС) и первое в Западной Европе (в том числе и во Франции).

На АЭС эксплуатируется 6 энергоблоков с реакторами с водой под давлением (PWR) СР1 разработки Framatome мощностью по 951 МВт. Выходная мощность ее шести реакторов составляет 5460 МВт. Вода, охлаждающая 6 реакторов станции, поступает из Северного моря.

Напомним

В конце июля на фоне мощного землетрясения у побережья России и предупреждения о цунами по всему Тихому океану, в Японии эвакуировали 4000 работников атомной станции "Фукусима-1". На объекте не было обнаружено никаких повреждений, однако для многих японцев это стало тревожным напоминанием о трагедии 2011 года, когда цунами вызвало одну из самых масштабных ядерных аварий в мире.

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Франция