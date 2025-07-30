Фукусіма знову під загрозою: в Японії через загрозу цунамі евакуювали 4000 працівників АЕС

На фоні потужного землетрусу біля узбережжя росії та попередження про цунамі по всьому Тихому океану, в Японії евакуювали 4000 працівників атомної станції "Фукусіма-1". За словами оператора, на об'єкті не виявлено жодних пошкоджень, однак для багатьох японців це тривожне нагадування про трагедію 2011 року, коли цунамі спричинило одну з наймасштабніших ядерних аварій у світі.

Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

В середу працівників оператор японської атомної електростанції Фукусіма-1 заявив, що "всіх 4000 його працівників евакуювали", додавши, що "жодних "аномалій" не виявлено".

Причиною став потужний землетрус магнітудою 8,7 бала, який стався біля далекосхідного узбережжя росії, що змусило оголосити штормове попередження по всьому узбережжю Тихому океану.

Доповнення

Для жителів префектури Фукусіма нове попередження про цунамі стало болісним нагадуванням про трагедію 2011 року - одну з найстрашніших ядерних катастроф у світовій історії, пише видання. Тоді Японію сколихнув землетрус магнітудою 9,0, а потужне цунамі забрало понад 18 тисяч життів.

Хвилі затопили атомну станцію "Фукусіма-1", вивели з ладу аварійні генератори та спричинили перегрів реакторів. Це призвело до масштабного витоку радіації, наслідки якого відчуваються й досі.

Минуло понад 14 років, однак сотні тонн небезпечних матеріалів усе ще залишаються на об’єкті, а суперечки довкола безпеки та майбутнього станції не вщухають.

Що сталося на ядерному об'єкті Фукусіма 11 березня 2011 року

Японія пережила найпотужніший землетрус у своїй історії, який стався біля узбережжя міста Сендай, лише за 97 кілометрів від АЕС "Фукусіма-1". Землетрус і спричинене ним цунамі пошкодили критичні системи станції.

Через вихід із ладу систем охолодження розплавилися три ядерні реактори. Потужні вибухи водню зруйнували корпуси реакторів, а радіоактивні речовини почали витікати в атмосферу та Тихий океан.

Катастрофа змусила владу евакуювати понад 150 тисяч людей. Було створено 30-кілометрову зону відчуження, куди й досі заборонено повертатися через високий рівень радіації.

Минуло понад десять років, але наслідки трагедії залишаються помітними: покинуті домівки, спустошені вулиці та порожні магазини - сумне нагадування про одну з наймасштабніших техногенних аварій у світі.

Раніше УНН писав, що на камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.