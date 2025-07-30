Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країн

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 244 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
12:06 • 9416 перегляди
Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країнPhotoVideo
Ексклюзив
10:44 • 26840 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
09:50 • 21710 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
09:57 • 33316 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
09:53 • 63691 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 41273 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 63108 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
29 липня, 19:02 • 63142 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
29 липня, 17:50 • 52529 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
98%
744мм
Популярнi новини
Втрати ворога: мінус 890 окупантів та 30 артсистем за добу30 липня, 04:32 • 32690 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 61278 перегляди
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України08:11 • 104163 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд10:22 • 49108 перегляди
росія планує здійснити безпрецедентне втручання у президентські вибори в Молдові - Санду11:18 • 31260 перегляди
Публікації
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto12:32 • 12799 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд10:22 • 49117 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони 09:53 • 63691 перегляди
Авіація без підтримки не злітає: світові приклади й урок для України08:11 • 104173 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садитиPhoto29 липня, 12:38 • 158013 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Каліфорнія
Японія
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"13:21 • 910 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 61291 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 165071 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 215218 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 148782 перегляди
Актуальне
Truth Social
Dassault Mirage 2000
Дія (сервіс)
WhatsApp
Шахед-136

Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країн

Київ • УНН

 • 9434 перегляди

На камчатці стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив часткове затоплення порту сєверо-курильська. Попередження про цунамі оголошено для США, Японії, Канади та Південної Америки.

Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країн

Землетрус магнітудою 8,8 бала стався на камчатці, через що частково затопило порт сєверо-курильська. Поштовхи відчувалися також в Японії, США, Канаді та Південній Америці та спричинили загрозу цунамі там. УНН зібрав все, що наразі відомо про стихійне лихо.

Деталі

У північній частині Тихого океану стався один із найпотужніших землетрусів за останні роки - поштовхи магнітудою 8,8 були зафіксовані біля узбережжя Камчатки. Через це оголошено попередження про цунамі одразу в кількох країнах, включно зі США, Японією, Канадою та державами Південної Америки.

Наслідки стихії вже відчули в росії: у місті сєверо-курильськ затоплено частину порту. Губернатор Камчатського краю володимир солодов назвав подію "найсильнішим землетрусом за останні десятиліття".

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км, що підвищило ризики надводних хвиль. За даними Німецького дослідницького центру, сейсмічна активність охопила також інші регіони, зокрема Гватемалу, де зафіксовано землетрус магнітудою 6 балів.

Наслідки у США

Найвищий рівень тривоги оголосили у США. Берегова охорона Гаваїв наказала всім судам залишити гавані. У Каліфорнія, зокрема в округах Гумбольдт і Дель-Норте -розпочато евакуацію. У місті Кресент-Сіті очікують хвилі висотою до 1,4 метра. Місцева влада попереджає: загроза може тривати до 30 годин.

У Порт-Сан-Луїсі (округ Сан-Луїс-Обіспо) прогнозують хвилі заввишки до 3,7 фута. Решта узбережжя також перебуває під загрозою, навіть у районах із нижчими показниками підйому води.

Губернатор Гаваїв Джош Ґрін закликав мешканців дотримуватись наказів про евакуацію та зберігати спокій, а президент США Дональд Трамп порадив американцям бути уважними до попереджень про цунамі.

Через землетрус кити опинились на березі у Японії

На тлі сейсмічної активності на узбережжі японського міста Татеяма викинуло чотирьох китів. Вчені пов’язують це з різкою зміною рівня води і течій, що часто супроводжують цунамі. Перші хвилі накрили північний острів Хоккайдо близько 10:40 ранку за місцевим часом.

Це шостий за силою землетрус в історії спостережень і найсильніший із 2011 року, коли східне узбережжя Японії постраждало від катастрофічного цунамі і аварії на АЕС "Фукусіма".

 

Станом на зараз загроза цунамі залишається актуальною для всіх прибережних регіонів Тихого океану. Метеослужби та служби цивільного захисту закликають громадян не наближатися до води, уникати пляжів і стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії після потужного землетрусу біля Камчатки. Очікуються хвилі до 1,4 метра, мешканців закликають до негайної евакуації.

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Гватемала
Каліфорнія
Гаваї
Дональд Трамп
Південна Америка
Канада
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки