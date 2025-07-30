Потужний землетрус біля камчатки спричинив загрозу цунамі в десятках країн

Землетрус магнітудою 8,8 бала стався на камчатці, через що частково затопило порт сєверо-курильська. Поштовхи відчувалися також в Японії, США, Канаді та Південній Америці та спричинили загрозу цунамі там. УНН зібрав все, що наразі відомо про стихійне лихо.

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У північній частині Тихого океану стався один із найпотужніших землетрусів за останні роки - поштовхи магнітудою 8,8 були зафіксовані біля узбережжя Камчатки. Через це оголошено попередження про цунамі одразу в кількох країнах, включно зі США, Японією, Канадою та державами Південної Америки.

Наслідки стихії вже відчули в росії: у місті сєверо-курильськ затоплено частину порту. Губернатор Камчатського краю володимир солодов назвав подію "найсильнішим землетрусом за останні десятиліття".

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км, що підвищило ризики надводних хвиль. За даними Німецького дослідницького центру, сейсмічна активність охопила також інші регіони, зокрема Гватемалу, де зафіксовано землетрус магнітудою 6 балів.

Наслідки у США

Найвищий рівень тривоги оголосили у США. Берегова охорона Гаваїв наказала всім судам залишити гавані. У Каліфорнія, зокрема в округах Гумбольдт і Дель-Норте -розпочато евакуацію. У місті Кресент-Сіті очікують хвилі висотою до 1,4 метра. Місцева влада попереджає: загроза може тривати до 30 годин.

У Порт-Сан-Луїсі (округ Сан-Луїс-Обіспо) прогнозують хвилі заввишки до 3,7 фута. Решта узбережжя також перебуває під загрозою, навіть у районах із нижчими показниками підйому води.

Губернатор Гаваїв Джош Ґрін закликав мешканців дотримуватись наказів про евакуацію та зберігати спокій, а президент США Дональд Трамп порадив американцям бути уважними до попереджень про цунамі.

Через землетрус кити опинились на березі у Японії

На тлі сейсмічної активності на узбережжі японського міста Татеяма викинуло чотирьох китів. Вчені пов’язують це з різкою зміною рівня води і течій, що часто супроводжують цунамі. Перші хвилі накрили північний острів Хоккайдо близько 10:40 ранку за місцевим часом.

Це шостий за силою землетрус в історії спостережень і найсильніший із 2011 року, коли східне узбережжя Японії постраждало від катастрофічного цунамі і аварії на АЕС "Фукусіма".

Станом на зараз загроза цунамі залишається актуальною для всіх прибережних регіонів Тихого океану. Метеослужби та служби цивільного захисту закликають громадян не наближатися до води, уникати пляжів і стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії після потужного землетрусу біля Камчатки. Очікуються хвилі до 1,4 метра, мешканців закликають до негайної евакуації.