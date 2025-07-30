Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках стран

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке, из-за чего частично затопило порт северо-курильска. Толчки ощущались также в Японии, США, Канаде и Южной Америке и вызвали угрозу цунами там. УНН собрал все, что сейчас известно о стихийном бедствии.

Детали

В северной части Тихого океана произошло одно из самых мощных землетрясений за последние годы - толчки магнитудой 8,8 были зафиксированы у побережья камчатки. Из-за этого объявлено предупреждение о цунами сразу в нескольких странах, включая США, Японию, Канаду и государства Южной Америки.

Последствия стихии уже ощутили в россии: в городе северо-курильск затоплена часть порта. Губернатор камчатского края владимир солодов назвал событие "сильнейшим землетрясением за последние десятилетия".

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, что повысило риски надводных волн. По данным Немецкого исследовательского центра, сейсмическая активность охватила также другие регионы, в частности Гватемалу, где зафиксировано землетрясение магнитудой 6 баллов.

Последствия в США

Высший уровень тревоги объявили в США. Береговая охрана Гавайев приказала всем судам покинуть гавани. В Калифорнии, в частности в округах Гумбольдт и Дель-Норте - начата эвакуация. В городе Кресент-Сити ожидают волны высотой до 1,4 метра. Местные власти предупреждают: угроза может длиться до 30 часов.

В Порт-Сан-Луисе (округ Сан-Луис-Обиспо) прогнозируют волны высотой до 3,7 фута. Остальное побережье также находится под угрозой, даже в районах с более низкими показателями подъема воды.

Губернатор Гавайев Джош Грин призвал жителей соблюдать приказы об эвакуации и сохранять спокойствие, а президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть внимательными к предупреждениям о цунами.

Из-за землетрясения киты оказались на берегу в Японии

На фоне сейсмической активности на побережье японского города Татеяма выбросило четырех китов. Ученые связывают это с резким изменением уровня воды и течений, что часто сопровождают цунами. Первые волны накрыли северный остров Хоккайдо около 10:40 утра по местному времени.

Это шестое по силе землетрясение в истории наблюдений и сильнейшее с 2011 года, когда восточное побережье Японии пострадало от катастрофического цунами и аварии на АЭС "Фукусима".

По состоянию на сейчас угроза цунами остается актуальной для всех прибрежных регионов Тихого океана. Метеослужбы и службы гражданской защиты призывают граждан не приближаться к воде, избегать пляжей и следить за официальными сообщениями.

Напомним

Ранее УНН писал, что в США объявили наивысший уровень предупреждения о цунами для северного побережья Калифорнии после мощного землетрясения у камчатки. Ожидаются волны до 1,4 метра, жителей призывают к немедленной эвакуации.