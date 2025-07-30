Фукусима снова под угрозой: в Японии из-за угрозы цунами эвакуировали 4000 работников АЭС

На фоне мощного землетрясения у побережья России и предупреждения о цунами по всему Тихому океану, в Японии эвакуировали 4000 сотрудников атомной станции "Фукусима-1". По словам оператора, на объекте не обнаружено никаких повреждений, однако для многих японцев это тревожное напоминание о трагедии 2011 года, когда цунами вызвало одну из самых масштабных ядерных аварий в мире.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В среду оператор японской атомной электростанции Фукусима-1 заявил, что "все 4000 его сотрудников эвакуированы", добавив, что "никаких "аномалий" не обнаружено".

Причиной стал мощный землетрясение магнитудой 8,7 балла, которое произошло у дальневосточного побережья России, что заставило объявить штормовое предупреждение по всему побережью Тихого океана.

Дополнение

Для жителей префектуры Фукусима новое предупреждение о цунами стало болезненным напоминанием о трагедии 2011 года — одной из самых страшных ядерных катастроф в мировой истории, пишет издание. Тогда Японию сотрясло землетрясение магнитудой 9,0, а мощное цунами унесло более 18 тысяч жизней.

Волны затопили атомную станцию "Фукусима-1", вывели из строя аварийные генераторы и вызвали перегрев реакторов. Это привело к масштабной утечке радиации, последствия которой ощущаются и до сих пор.

Прошло более 14 лет, однако сотни тонн опасных материалов все еще остаются на объекте, а споры вокруг безопасности и будущего станции не утихают.

Что произошло на ядерном объекте Фукусима 11 марта 2011 года

Япония пережила самое мощное землетрясение в своей истории, которое произошло у побережья города Сендай, всего в 97 километрах от АЭС "Фукусима-1". Землетрясение и вызванное им цунами повредили критические системы станции.

Из-за выхода из строя систем охлаждения расплавились три ядерных реактора. Мощные взрывы водорода разрушили корпуса реакторов, а радиоактивные вещества начали вытекать в атмосферу и Тихий океан.

Катастрофа заставила власти эвакуировать более 150 тысяч человек. Была создана 30-километровая зона отчуждения, куда до сих пор запрещено возвращаться из-за высокого уровня радиации.

Прошло более десяти лет, но последствия трагедии остаются заметными: заброшенные дома, опустошенные улицы и пустые магазины — печальное напоминание об одной из самых масштабных техногенных аварий в мире.

Ранее УНН писал, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, что вызвало частичное затопление порта Северо-Курильска. Предупреждение о цунами объявлено для США, Японии, Канады и Южной Америки.