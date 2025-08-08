МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии завершило расширенную миссию в Украине, впервые оценив состояние ключевых подстанций, обеспечивающих безопасность работы атомных электростанций. Вывод экспертов: атаки на энергосеть непосредственно угрожают ядерной безопасности.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на информацию Министерства энергетики Украины.

Детали

С 29 июля по 8 августа 2025 года МАГАТЭ провело в Украине новую экспертную миссию, целью которой была проверка не только ядерных объектов, но и критически важных подстанций, питающих украинские АЭС. Это первая подобная проверка за все время войны.

Эксперты зафиксировали значительный прогресс в восстановлении поврежденных энергообъектов, но подтвердили: риски остаются высокими, особенно в условиях непрерывных российских атак на энергосистему.

Безопасная эксплуатация АЭС зависит от надежного внешнего электроснабжения. Атаки на украинскую энергосеть создают прямые угрозы для безопасной работы АЭС, что может привести к аварийным ситуациям. Системная работа МАГАТЭ чрезвычайно важна для объективного информирования мирового сообщества о последствиях российского энергетического террора и разработки эффективных решений, направленных на предотвращение ядерных и радиационных аварий - подчеркнула министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

В МАГАТЭ отметили потребность в дополнительной технической помощи, а результаты инспекции будут использованы для разработки международной методологии оценки рисков ядерной безопасности во время войны.

Киев ожидает, что опыт Украины станет базовым для адаптации стандартов ядерной защиты в других регионах, которые потенциально могут оказаться под угрозой вооруженного конфликта.

Напомним

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала сотни выстрелов из стрелкового оружия вечером 12 июля. На следующее утро возле энергоблоков №5 и №6 были обнаружены многочисленные гильзы, что свидетельствует о военной активности.