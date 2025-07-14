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На території Запорізької АЕС зафіксували інтенсивну стрілянину, біля енергоблоків знайшли гільзи

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксувала сотні пострілів зі стрілецької зброї ввечері 12 липня. Наступного ранку біля енергоблоків №5 і №6 виявили численні гільзи, що свідчить про військову активність.

На території Запорізької АЕС зафіксували інтенсивну стрілянину, біля енергоблоків знайшли гільзи

Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) повідомила, що 12 липня пізно ввечері чула сотні пострілів зі стрілецької зброї - це черговий тривожний сигнал щодо військової активності, яка може загрожувати ядерній безпеці та захищеності. Про цце заявив Генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі, пише УНН.

Деталі

За словами членів місії, велика кількість пострілів - які лунали з 22:00 протягом приблизно години - була незвичною.

Під час огляду території вранці вони помітили численні гільзи від стрілецької зброї, розкидані поблизу енергоблоків №5 і №6. Ознак розбитих вікон або інших пошкоджень виявлено не було.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС намагається з’ясувати більше деталей щодо інциденту.

Така військова активність на території або поблизу великої атомної електростанції є абсолютно неприйнятною

- наголосив Ґроссі.

Стрілянина в суботу ввечері, 12 липня, сталася на тлі низки ймовірних атак та інших інцидентів із застосуванням безпілотників біля ЗАЕС та інших ядерних об’єктів України протягом останніх місяців, зокрема повідомлення про удар кілька днів тому по місту Енергодар, де мешкає більшість працівників ЗАЕС.

Генеральний директор Ґроссі знову висловив глибоке занепокоєння через помітне збільшення випадків використання безпілотників поблизу атомних станцій з початку цього року, підкресливши, що така зброя створює реальну загрозу для ядерної безпеки та захищеності.

Будь-яка атака безпілотника на ядерний об’єкт є порушенням Семи незамінних принципів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, а також П’яти принципів забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС, викладених Генеральним директором у березні 2022 року та травні 2023 року відповідно.

Ми спостерігаємо явну ескалацію атак безпілотниками під час цієї війни, що зачіпає і ядерні об’єкти України, наражаючи їх на ще більшу небезпеку. Як я вже неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об’єкт — із застосуванням безпілотників чи без них — загрожує ядерній безпеці й повинен бути негайно припинений

- заявив Рафаель Маріано Ґроссі.

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю: підписано важливий Меморандум11.07.25, 03:19 • 2853 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаНовини Світу
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна
Енергодар
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