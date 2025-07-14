На території Запорізької АЕС зафіксували інтенсивну стрілянину, біля енергоблоків знайшли гільзи

Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) повідомила, що 12 липня пізно ввечері чула сотні пострілів зі стрілецької зброї - це черговий тривожний сигнал щодо військової активності, яка може загрожувати ядерній безпеці та захищеності. Про цце заявив Генеральний директор Рафаель Маріано Ґроссі, пише УНН.

За словами членів місії, велика кількість пострілів - які лунали з 22:00 протягом приблизно години - була незвичною.

Під час огляду території вранці вони помітили численні гільзи від стрілецької зброї, розкидані поблизу енергоблоків №5 і №6. Ознак розбитих вікон або інших пошкоджень виявлено не було.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС намагається з’ясувати більше деталей щодо інциденту.

Стрілянина в суботу ввечері, 12 липня, сталася на тлі низки ймовірних атак та інших інцидентів із застосуванням безпілотників біля ЗАЕС та інших ядерних об’єктів України протягом останніх місяців, зокрема повідомлення про удар кілька днів тому по місту Енергодар, де мешкає більшість працівників ЗАЕС.

Генеральний директор Ґроссі знову висловив глибоке занепокоєння через помітне збільшення випадків використання безпілотників поблизу атомних станцій з початку цього року, підкресливши, що така зброя створює реальну загрозу для ядерної безпеки та захищеності.

Будь-яка атака безпілотника на ядерний об’єкт є порушенням Семи незамінних принципів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, а також П’яти принципів забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС, викладених Генеральним директором у березні 2022 року та травні 2023 року відповідно.

Ми спостерігаємо явну ескалацію атак безпілотниками під час цієї війни, що зачіпає і ядерні об’єкти України, наражаючи їх на ще більшу небезпеку. Як я вже неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об’єкт — із застосуванням безпілотників чи без них — загрожує ядерній безпеці й повинен бути негайно припинений