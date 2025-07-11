Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю: підписано важливий Меморандум

На полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

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Зазначається, що Зеленський подякував МАГАТЕ й особисто Гроссі за підтримку та готовність допомагати. Президент наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

У присутності Володимира Зеленського міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України - йдеться у повідомленні.

У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.

Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни - підкреслили в Офісі Президента.

Нагадаємо

У червні Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує подальші атаки проти української енергетики, зокрема існує загроза інфраструктурі атомної генерації. Відповідні дані розвідок партнерів передані МАГАТЕ.

Перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після її повернення під контроль українського регулятора: 48 держав-членів МАГАТЕ оприлюднили заяву